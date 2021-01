Potsdam

Wegen Lieferverzögerungen beim Impfstoff gegen das Corona-Virus werden die notwendigen Zweitimpfungen in Brandenburg nach hinten verschoben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Mittwoch wird der zuvor geplante Zeitraum zwischen Erst- und Zweitimpfung von drei auf vier Wochen ausgeweitet. Damit bleiben sie aber noch innerhalb des von der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut empfohlenen Zeitraums, wonach die zweite Dosis nicht später als sechs Wochen verabreicht werden soll.

Die Verschiebung betreffe Impfungen in Krankenhäusern, Impfzentren und mobile Teams, die in Altenheimen impfen. Alle Zweitimpfungen seien gesichert, sagte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse. Für die Beschäftigten in Krankenhäusern kam diese Nachricht überraschend. Mitarbeiter des Josefs-Krankenhauses in Potsdam erfuhren nun, dass ihr Impftermin für die zweite Spritze abgesagt wurde. Wann die Zweitimpfung erfolgt, ist unklar.

Zweitimpfung für alle „rechnerisch gesichert“

Das Ministerium hatte zunächst angekündigt, dass die Hälfte des erhaltenen Corona-Impfstoffs für die Zweitimpfungen zurückgehalten wird – mit der zweiten Dosis erhält man einen besseren Schutz. Jetzt heißt es in einer Antwort vom Ministerium: Die Zweitimpfung sei für alle bereits erfolgten Erstimpfungen in der Planung „rechnerisch gesichert“. Vorgesehene Impfziele könnten nicht erreicht werden, wenn von jeder Lieferung 50 Prozent Reserve physisch zurückgehalten werde.

Rechnerisch gesichert ist aber nicht physisch beiseite gelegt. Brandenburgs Linke wirft Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) daher Wortbruch vor. „Die Gesundheitsministerin bricht eine ihrer zentralen Zusagen, dass alle Zweitimpfungen nach der bisher vorgesehenen Frist von drei Wochen durchgeführt werden. Es ist ein Skandal, dass Beschäftigte in den hochsensiblen Bereichen der Krankenhäuser diese Zweitimpfung erst nach 28 oder sogar 42 Tagen erhalten sollen“, sagte Ronny Kretschmer, gesundheitspolitischer Sprecher der Linksfraktion.

Brandenburg geht an die Reserven

„Bisher wurde vom Gesundheitsministerium immer versichert, dass alle notwendigen Impfdosen für die Zweitimpfung zurückgehalten wurden. Wenn das stimmt, dann müssten diese auch nach 21 Tagen zur Verfügung stehen oder aber die bisherigen Aussagen waren schlicht unwahr.“

Tatsächlich hatte dies das Ministerium diese Praxis bisher gefahren: Nachdem die Lieferprobleme des Herstellers Biontech/ Pfizer bekannt wurden, hatte das Ministerium am 17. Januar noch erklärt: „Jetzt zahlt sich aus, dass wir für die notwendige Zweitimpfung einen Teil der bisher gelieferten Impfstoffdosen als Reserve zurückgehalten haben.“

Davon lässt man nun ab, weil die Impfziele sonst nicht erreichbar wären. Falls erneut Lieferungen in großen Stückzahlen ausfallen sollten, könne die Zweitimpfung auch ohne physische Reserve gesichert werden, heißt es. Im Notfall müssten wieder bereits terminierte Erstimpfungen verschoben werden.

Von MAZonline, dpa