In Brandenburg und Berlin gibt es mittlerweile mehr als 1200 bestätigte Infektionen, am Freitag gab es in Brandenburg den ersten Toten. Am Sonntagnachmittag berät sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder. Verschärfte Ausgangsbeschränkungen sollen auf der Tagesordnung stehen. Alle Infos zur Corona-Lage in Brandenburg und Berlin im Liveticker.