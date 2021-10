Brandenburg/H

2020 waren die Preise für Altpapier im Keller. In den letzten Monaten sind sie enorm gestiegen. Der Wertstoff wird knapper und dementsprechend wertvoller gehandelt. Dem Europäischen Wirtschaftsdienst EUWID zufolge ist eine Tonne Mischpapier momentan 110 Euro wert – ein Spitzenwert. Im August kostete die Tonne 90 Euro. Die Verkaufspreise für gemischtes Altpapier im Großhandel haben sich laut statistischem Bundesamt seit 2015 fast verdoppelt.

Was bedeutet das für die Entsorgung von Altpapier in Brandenburg an der Havel? Seit 2014 die zentralen Altpapiercontainer in der Stadt aufgegeben wurden, kommt der Rohstoff zuhause in die blaue Tonne oder wird zum Wertstoffhof gebracht. Für beides ist die kommunale Märkische Entsorgungsgesellschaft Brandenburg Mebra zuständig.

3850 Tonnen Altpapier in Brandenburg an der Havel

In diesem Jahr kommen in der Stadt etwa 3850 Tonnen Altpapier zusammen. Pro Person sind das um die 55 Kilogramm. Das schätzt Stephan Köpping vom Fachbereich Bauen und Umwelt und vermutet, dass dies erst einmal so bleiben wird: „Bislang spüren wir noch nicht, dass die hohen Preise eine große Auswirkung auf die Papierentsorgung in Privathaushalten hätte. Das ist aber durchaus denkbar, wenn der Trend anhalten sollte.“

Einer der letzten Überlebenden: "Papiermatze" ist eine der letzten Papiersammelstellen in Brandenburg/Havel. Obwohl Altpapier wertvoller wird, sammeln die Brandenburger nicht mehr Papier. Quelle: Judith von Plato

Dann nämlich könnten immer mehr Menschen auf die Idee kommen, ihr Altpapier an Papiersammelstellen zu geben. Für ein Kilo gibt es dort 10 Cent. Im Interesse der Mebra ist das nicht: Der Verkauf von Altpapier ist für die Abfallwirtschaft der Stadt durchaus von Bedeutung. Das Abfallwirtschaftskonzept sieht vor, dass die Erlöse aus dem Verkauf die Abfallgebühren deckeln.

In den letzten Jahren gab es einen konstanten Rückgang an Papiermüll. Die Stadt macht dafür in ihrem Konzeptpapier nicht etwa Folgen der Digitalisierung oder die Preisentwicklung von Holz und Papier verantwortlich. Dass weniger Altpapier bei der Mebra lande, liege auch an gewerblichen Papiersammelstellen.

Weniger Papiersammelstellen

Von den fünf Sammelstellen, die es vor ein paar Jahren noch gab, sind in Brandenburg allerdings nur zwei übrig geblieben: Mc Schrott und der Papiersammler Matthias Lier, auch „Papiermatze“ genannt. Die zwei konkurrierenden Händler haben im Juli beschlossen, zwei Cent mehr als bis dahin für das Kilo zu zahlen. Bis jetzt merkt dadurch aber keiner von ihnen eine Veränderung im Sammelverhalten der Brandenburgerinnen und Brandenburger.

„Meine Kundschaft ist dieselbe geblieben“, sagt Lier. Das seien vor allem Rentner. Nicht immer gehe es dabei ums Geld: „Papiersammeln ist eine Frage der Einstellung, nicht des Geldes.“ Seine Kundschaft sammle vor allem für ihre Enkelkinder. Und auch wenn die Papierpreise nun steigen, lohne sich das Geschäft mit Papier kaum noch. In Brandenburg besteht der Papiermüll immer mehr aus Kartonage denn aus dem wertvolleren Zeitungs- und Zeitschriftenpapier, was sicher mit dem Online-Handel zu tun hat.

Mc Schrott zahlt seit Juli 10 Cent für ein Kilo Altpapier. Davor waren es nur 8 Cent. Quelle: Judith von Plato

Als der Wertstoff vor ein paar Jahren schon einmal teuer gehandelt wurde, klauten in Brandenburg teilweise Menschen Papier aus Mülltonnen. „Das ist bislang noch nicht passiert“, meint Köpping von der Mebra, auch die privaten Sammelstellen bestätigen dies. Lier kann darüber nur lachen. Dass jemand versuchen könnte, tonnenweise Papier zu klauen, scheint ihm mühselig bis unmöglich – trotz steigender Papierpreise.

Von Judith von Plato