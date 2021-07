Potsdam

Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt wollen sich beim Umbau und Schutz des Waldes künftig stärker an gemeinsamen Zielen orientieren. Die Umweltminister und Staatssekretäre der vier Länder haben am Freitag im sächsischen Werdau eine Erklärung unterzeichnet. In ihr werden dem Titel zufolge die Waldkrise und die Klimakrise als „zwei Seiten einer Medaille“ gesehen. Die vier Unterzeichner gehören alle den Grünen an.

„Unsere Wälder sind Garanten des Klima- und des Artenschutzes – wenn sie gesund sind“, schreiben die Umweltpolitiker in ihrer Einleitung. Die anschließende Erklärung nennt dann die Maßnahmen, die angesichts der Klimakrise und dem Verlust biologischer Vielfalt alle vier Länder für erforderlich halten.

Mischwälder aus verschiedenen Baumarten

So sollen überall im Osten Mischwälder aus vielen verschiedenen Baumarten entstehen, so dass die Wälder dem Klimawandel besser Stand halten können. Die Bewirtschaftung solle naturnaher werden, etwa durch die Entnahme von nur noch einzelnen Stämmen. Wildverbiss wollen die vier Länder durch intensivere Jagd vermindern. Außerdem soll die Kapazität der Wälder als Wasserspeicher erhöht und die Bodenfruchtbarkeit verbessert werden. Letzteres wollen die Umweltminister zum Beispiel auch erreichen, indem in sensiblen Standorten wieder Pferde statt schwerer Maschinen eingesetzt werden.

Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) weist darauf hin, dass extreme Wetterereignisse auch in Brandenburg künftig der Normalfall werden könnten. „Wohin das jetzt schon führt, zeigt unser jährlicher Waldzustandsbericht“, so Vogel. 2020 wiesen 40 Prozent der Buchen und 48 Prozent der Eichen deutliche Schäden auf. „Um unsere Wälder zu schützen und widerstandsfähiger gegen die Folgen der Klimakrise zu machen, ist entschlossenes Handeln erforderlich“, sagt Vogel.

Ein Schritt in diese Richtung sei die gemeinsame Erklärung. Ein nächster soll die sogenannte ökologische Waldprämie sein. Der Bund will Waldbesitzern nach den Dürrejahren 2018 und 2019 unterstützen. Die Umwelt- und Agrarminister der Länder wollen in ihrer nächsten Sitzung darauf dringen, dass die Auszahlung solcher Prämien stärker an ökologische Leistungen geknüpft wird.

Von Rüdiger Braun