Potsdam

In Brandenburg wird das erfolgreiche Projekt der sogenannten Schulkrankenschwestern aus Kostengründen beendet. Die rot-schwarz-grüne Koalition wird die Beschäftigung von Gesundheitskräften an allen öffentlichen Schulen nicht ausweiten, wie CDU-Fraktionschef Jan Redmann am Freitag nach Beratungen der drei Regierungsfraktionen über den Haushalt 2022 bekannt. Damit läuft das Modellprojekt an den bisher 27 Schulen mit 18 Fachkräften zum Jahresende aus.

Priorität hat nach Aussage von Redmann die Einstellung von zusätzlichem pädagogischen Personal an Schulen, um Kinder und Jugendliche in der Corona-Krise mit einem Aufholprogramm zu unterstützen. Dafür sind 200 Stellen zusätzlich geplant. Das Modellprojekt gab es seit vier Jahren. Die Schulkrankenschwestern kümmern sich bei Verletzungen und Erkrankungen an Schulen und beraten über Ernährung sowie Bewegung. Insbesondere die oppositionelle Linke-Fraktion hatte eine Fortsetzung des Programms gefordert. Das Projekt kostete 800 000 Euro pro Jahr. Eine Ausweitung auf alle Schulen hätte knapp 28 Millionen Euro jährlich gekostet, wie Redmann sagte.

Neu im Etat: eine Integrationspauschale für Kommunen

Zugleich gaben die Koalitionsfraktionen bekannt, dass die ursprünglich geplanten Kürzungen bei der Integration von Flüchtlingen zurückgenommen werden. Grünen-Fraktionschefin Petra Budke sagte, dass dies auch vor dem Hintergrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen entschieden wurde. Im Etat-Plan der Landesregierung sollte das pauschale Integrationsbudget komplett wegfallen und die Mittel für Migrationssozialarbeit zusammengestrichen werden. Das ist jetzt vom Tisch.

In den kommenden drei Jahren bis 2024 stehen jährlich 8,9 Millionen Euro für die Integrationspauschale zur Verfügung. Die Kommunen sollen einen Anteil von 30 Prozent zusteuern. Dazu soll eine neue Richtlinie aufgelegt werden. Pro betroffene Person seien das 300 Euro. Um Sozialarbeit für Flüchtlinge zu leisten, stellt das Land bis 2024 insgesamt 15,9 Millionen pro Jahr bereit. Die vorgesehene Summe von neun Millionen Euro wurde um 5,3 Millionen Euro erhöht.

Kritik der Linken-Opposition

Die Summen für die Migrationssozialarbeit sollen allerdings vom Innenministerium überprüft werden. „Wir gehen davon aus, dass alle überzeugt sein werden, dass die Mittel wichtig sind“, so Budke. Es seien professionelle Manager nötig, die Flüchtlinge begleiten und bei Problemen im Job oder in der Kita unterstützten. Dafür sei oft in den vorhandenen Beratungsstrukturen keine Zeit. Zuletzt hatte die oppositionelle Linke massiv gedrängt, die Kürzungen zurückzunehmen.

Auch die Mittel für den „Aktionsplan Queeres Brandenburg“ sollen nicht gekürzt werden. Laut Haushaltsentwurf sollten die Zuschüsse um knapp 110 000 Euro und damit um fast die Hälfte geringer ausfallen als dieses Jahr.

Kita-Kostenfreiheit 2024 gesetzlich verankert

Es bleibt dabei, dass das geplante kostenfreie vorletzte Kita-Jahr nicht eingeführt wird – auch aus Kostengründen. Fest gesetzlich festgelegt wurde allerdings, dies 2023 nachzuholen. 2024 soll dann das letzte noch offene Kita-Jahr gratis für Eltern angeboten werden.

Die Linke kritisierte die Pläne. „Da wird in Beton und Straßen investiert, aber das beitragsfreie Kita-Jahr nur angekündigt und weiter verschoben“, erklärte Fraktionschef Sebastian Walter. „Das ist keine Weichenstellung für die Zukunft.“

Der drittgrößte Etat seit 1990

Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr, das derzeit im Landtag beraten wird und im Dezember zur Abstimmung steht, sieht Ausgaben in Höhe von 14,7 Milliarden Euro vor. Das ist der dritthöchste Etat in der Geschichte des Landes.

Die Aufnahme neuer Kredite wird auf 200 Millionen Euro zurückgefahren. 2020 und 2021 waren Kredite in Höhe von 1,5 Milliarden Euro bzw. 3,2 Milliarden Euro wegen der Corona-Pandemie aufgenommen.

Um die sinkenden Steuereinnahmen auszugleichen, soll zur Deckung des Haushalts in die allgemeine Rücklage gegriffen werden in Höhe von 468 Millionen Euro entnommen.

Von Igor Göldner