Wer bremst die steigenden Kosten?

Potsdam

Es wird eines der größten und schwierigsten Themen der nächsten Zeit: die Zukunft der Pflege in Brandenburg. Dass sich hier mehr tun muss, als in den vergangenen fünf Jahren geschehen ist, ist über die Parteigrenzen der künftigen Kenia-Koalitionäre hinweg klar. Was die Partner am Donnerstag präsentierten, geht auch in die richtige Richtung. Pflegestützpunkte werden ausgebaut, die Kommunen, die altersgerechte Angebote vor Ort organisieren und planen müssen, erhalten mehr Geld, es soll kurzum einen Pakt für die Pflege geben.

Ob es eine Pflegekammer als Interessenvertretung für die Fachkräfte gibt, ist vorerst offen. Es gibt aber auch Wichtigeres: Gelingt es, mithilfe einer Länderinitiative, die immer höher und in vielen Fällen kaum noch zu vermittelnden Kosten für die Pflegebedürftigen und deren Angehörigen zu deckeln?

Die CDU hatte als Entlastung für die Betroffenen ein Landespflegegeld vorgeschlagen. Das würde sicher in Einzelfällen helfen, aber nichts am Grundproblem ändern: Die Pflegeversicherung muss reformiert werden, sonst wird Pflegebedürftigkeit immer mehr zum Armutsrisiko. Das kann aber nur der Bund entscheiden. Wenn die CDU in Brandenburg mitregiert, kann sie ja bei Parteifreund und Gesundheitsminister Jens Spahn ein wenig Druck machen. Nötig wäre es.

Von Torsten Gellner