Brandenburg will Plan zur weiteren Öffnung von Kitas vorlegen

Die Fußball-Bundesliga geht wieder los, Gaststätten dürfen öffnen, aber ein Konzept für die Kitas fehlt. Das will der Brandenburgs Kita-Elternbeirat nicht akzeptieren. „Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und Betreuung. Dem kann sich Brandenburg nicht entziehen“, sagte Kita-Elternsprecher Danilo Fischbach am Donnerstag der MAZ.

Wenn Geschäfte und Restaurants wieder öffnen, müssten auch die Betreuungsmöglichkeiten ausgeweitet werden. „Die Betreuung darf sich aber nicht nur am wirtschaftlichen Bedarf orientieren. Es gibt einen Rechtsanspruch“, so Fischbach. Die Familien, die seit Wochen im Homeoffice arbeiteten und sich um ihre Kinder kümmern müssten, stünden unter einem enormen Druck.

„Auch die Kinder müssen mal wieder raus, sie brauchen ihre Sozialkontakte.“ Es gebe zwar Eltern, die wegen der Infektionsgefahr ihre Kinder vorerst lieber zu Hause betreuen wollten. Aber für alle anderen müsse das Land eine Lösung präsentieren, so Fischbach.

Ernst will über nächste Schritte informieren

Eine Lösung soll zumindest in Ansätzen am Freitag präsentiert werden. Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) will dann darüber informieren, wie es mit der Kinderbetreuung weitergehen soll. Das sagte Ministeriumssprecherin Ulrike Grönefeld auf Anfrage. Allerdings dürfte der Kita-Plan ähnlich wie bei dem Stufenplan für die Schulen noch nicht bis ins Detail klären, wann die Kindertagesstätten zum Normalbetrieb zurückkehren.

Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hatte bereits vor übertriebenen Erwartungen gewarnt. Die Kitas würden noch nicht innerhalb der nächsten zwei bis vier Wochen zum Normalbetrieb zurückkehren. Es werde noch „mindestens bis in den Sommer dauern, bis wir diese Phase erreichen“, sagte er. Bis dahin gelte das, was heute schon gilt, nämlich „Abstand halten und kleine Gruppen bilden“.

Rückkehr in vier Phasen

Bund und Länder haben sich auf eine Rückkehr zum Normalbetrieb in vier Phasen verständigt, wobei sich Brandenburg derzeit in Phase zwei, dem erweiterten Notbetrieb befindet. Wenn das Infektionsgeschehen beherrschbar ist, soll in Phase drei ein eingeschränkter Regelbetrieb stattfinden.

Dann hätten Eltern wieder einen Anspruch auf einen Kita-Platz, allerdings nicht in vollem Umfang, da Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden müssen. Das stellt die Kommunen vor große Probleme, weil durch kleinere Gruppen der Personal- und Platzbedarf steigt. Der Chef des Städte- und Gemeindebunds, Jens Graf, warnte, dass schon jetzt einige Kitas an der Grenze ihrer Kapazitäten angelangt seien.

Öffnung der Kitas in vier Stufen Phase eins gilt in Brandenburg seit 18. März. In den Kitas wird nur eine Notbetreuung angeboten. Die Landesregierung hat die Notbetreuung mehrfach vorsichtig ausgeweitet. Zuletzt trat am 27. April, eine erweiterte Notbetreuung in Kraft. Phase zwei sieht eine flexible Erweiterung der Notbetreuung vor. In dieser Phase befindet sich Brandenburg gerade. Die Ausweitungen sollen in mehreren Schritten und in Abhängigkeit von der Entwicklung des Infektionsgeschehens erfolgen. Phase drei sieht einen eingeschränkten Regelbetrieb vor, der jederzeit zurückgefahren werden kann, wenn es zu Covid-19-Fällen kommt. Es müssen Hygiene- und Schutzmaßnahmen gelten. Das heißt, dass die Kita-Gruppen kleiner sind und dafür nicht genügend Personal zur Verfügung stehen könnte. Phase vier ist der vollständige Regelbetrieb. Diese Phase soll erst erreicht werden, sobald es einen Impfstoff gibt und das Personal damit versorgt werden kann beziehungsweise wenn damit das Infektionsgeschehen soweit eingedämmt ist, dass „sich die gesamtgesellschaftliche Lage insgesamt normalisiert“.

Bund und Länder sind sich auch einig, dass bis zu den Sommerferien jedes Kind, das vor dem Übergang zur Schule steht, wieder die Kita besuchen soll. Das begrüßte Elternsprecher Fischbach. Die Kinder müssten schließlich auf die Schule vorbereitet werden, sagte er.

Einen völlig normalen Kita-Betrieb ohne hygienebedingten Einschränkungen soll es erst geben, wenn ein Impfstoff vorliegt. Ob das in diesem Jahr noch zu erreichen ist, ist fraglich.

Walter : Fußball wichtiger als Kitas?

Kritik an der unklaren Kita-Lage übte am Donnerstag die oppositionelle Linke. Fraktionschef Sebastian Walter hielt der Landesregierung vor, Eltern und Familien keine ausreichende Perspektive für eine Öffnung von Kitas geboten zu haben. „Die Eltern können zwar in die Kneipe gehen, aber ihre Kinder nicht in die Kita bringen“, sagte er. Es dürfe nicht sein, dass dem Profi-Fußball eine höhere Priorität eingeräumt werde als Maßnahmen zur Öffnung von Kitas.

