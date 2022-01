Potsdam

In Brandenburg soll – wie in Schulen – künftig auch in Krippen, Kindertagesstätten und der Tagespflege eine Corona-Testpflicht eingeführt werden. Dazu soll in der kommenden Woche die Eindämmungsverordnung des Landes geändert werden. Das kündigte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Mittwoch im zuständigen Fachausschuss des Landtags an. Noch sind aber nicht alle Details bekannt.

Was hat das rot-schwarz-grüne Kabinett bisher vereinbart?

Bislang ist lediglich in der Koalition grundsätzlich vereinbart worden, eine solche Testpflicht in Kitas und der Tagespflege einzuführen. Auf der Sitzung des Kabinetts am Dienstag informierte die für diesen Punkt zuständige Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), sich mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Trägern der Kitas über das Verfahren einig geworden zu sein.

Wer stellt die Test-Kits zur Verfügung und wer bezahlt?

Die Test-Kits sollen über die Landkreise und Kita-Träger dezentral besorgt werden – zunächst bis Ende März. Das war zuletzt umstritten. Der Städte- und Gemeindebund hatte auf eine zentrale Verteilung der Testmaterialien gedrängt. Zur Verständigung gehört auch, dass das Finanzministerium eine pauschale Kostenerstattung durch das Land zugesagt hat.

Was stimmte die Landesregierung um, die bisher gegen eine Kita-Testpflicht war?

Das hat vor allem mit der rasanten Verbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus zu tun – auch an Kitas. Bislang sind Tests für Vorschulkinder freiwillig. Andere Länder führen ebenfalls verpflichtende Tests ein. In Berlin soll Ende Januar die Pflicht gelten. Über allem steht das Ziel, Kitas und Schulen so lange offen zu halten wie nur möglich und Kinder in der Pandemie bestmöglich zu schützen.

Ab wann sollen Test verpflichtend sein?

Das ist noch offen. Geplant ist, dass Kinder ab einem Jahr zwei Mal pro Woche getestet werden sollen. Vor Ort soll entschieden werden, ob sogenannte Lolli-Tests oder Pool-Tests angeschafft werden sollen. Lolli-Tests sind für kleine Kinder einfacher handhabbar als eine Probe aus der Nase. Über den Mund wird Speichel über das Lutschen an einem Tupfer oder anderem Gegenstand entnommen.

Wie soll der Negativ-Nachweis erfolgen?

Das ist auch noch offen – möglich ist, dass die Eltern das Testkit mit dem negativen Ergebnis mit zur Kita bringen oder ein Formular ausfüllen, auf dem der Test bestätigt wird. Ein Betretungsverbot für Kita-Einrichtungen soll es für Eltern und Kinder geben, die sich dem Testen verweigern.

Wie ist die derzeitige Regelung an Schulen?

In Brandenburger Schulen gilt derzeit eine Pflicht zur Vorlage eines Corona-Tests dreimal pro Woche.

Von Igor Göldner