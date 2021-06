Brandenburg

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte am Donnerstag an, den digitalen Impfpass noch in der laufenden Woche starten zu wollen. Dem schloss sich Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher am gleichen Tag an: Alle vollständig Geimpften in Brandenburg erhalten künftig einen digitalen Impfnachweis.

Nach einem erfolgreichem Feldtest, der deutschlandweit am 27. Mai in Potsdam begann, starte jetzt der sogenannte Rollout in allen Impfzentren des Landes, hieß es. Auch die nachträgliche Ausstellung für Geimpfte soll demnach bald möglich sein. Allen, die ihren vollständigen Impfschutz in einem Impfzentrum des Landes oder durch ein mobiles Impfteam schon erhalten haben, soll der digitale Impfnachweis per Post zugesandt werden. Auch der gelbe Impfpass könne als Impfnachweis verwendet werden.

Insbesondere Apotheken sollen ab dem 14. Juni denjenigen, die nach ihrer Zweitimpfung noch keinen entsprechenden Nachweis einer vollständigen Impfung erhalten haben, einen solchen ausstellen. Das stellt sie vor eine große Herausforderung. Sie wurden von ihrer neuen Ausgabe in dieser Woche ziemlich überrumpelt. Die MAZ gibt einen Überblick, wie die Vorbereitungen auf den Kundenansturm laufen.

Potsdamer Apothekerin: Uns fehlt der Code für den Impfnachweis

Wie gut sind Potsdams Apotheken auf den Ad-hoc-Start des digitalen Corona-Impfnachweis vorbereitet? Technisch sei man bereit, sagt Inken Jung, Pressesprecherin der Potsdamer Apotheker. Das Problem ist der Zugangscode.

Chaos in Brandenburg an der Havel

Chaos statt Plan: In der Havelstadt sind die Apotheker schon jetzt frustriert. „Unsere Hotlines sind überlastet, Montag soll es losgehen und die Covpass-App ist noch nicht mal verfügbar. In den Medien wird genau beschrieben, wie alles funktionieren soll. Uns fehlen aber Informationen vom Apothekerverband“, sagt etwa Apotheker Peter Schmieder. Auch Kollegen beklagen das schlechte Informationsmanagement – und, dass die CovPass-App noch nicht verfügbar ist.

Apotheken in der Kyritzer Region fühlen sich nicht bereit

Für die Apotheken in der Kyritzer Region kommt die Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn zum elektronischen Impfausweis viel zu früh. Viele Geimpfte hatten sich am Donnerstag gemeldet und nach dem neuen digitalen Impfausweis gefragt. Dabei sind die Apotheken technisch und personell noch gar nicht darauf vorbereitet.

Wittstock: Noch vieles unklar rund um digitalen Impfpass

Das neue EU-weit gültige Zertifikat gibt es in Wittstocker Arztpraxen voraussichtlich ab 1. Juli. Bisher sind noch viele Fragen offen. Auch Apotheken sind noch nicht bereit.

