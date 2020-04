Brandenburgs Regierung verfügt Maskenpflicht für alle Bürger ab einem Alter von sechs Jahren

Potsdam

In Brandenburg wird das Tragen von Gesichtsmasken Pflicht. Ab kommenden Montag müssen alle Bürger in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften des Einzelhandels wegen der Corona-Krise eine Mund-Nasen-Abdeckung tragen. Eine Ausnahme gibt es für Kinder unter sechs Jahren, die dazu nicht verpflichtet sind. Das beschloss das Kabinett am Freitag in Potsdam. Dazu wurde die bisher gültige Eindämmungsverordnung geändert, die vorerst bis zum 8. Mai gilt.

Verfügt wurden weitere Lockerungen für die Bürger. So sind ab dem 4. Mai Gottesdienste in Kirchen, Synagogen, Moscheen, Tempeln und Gebetsräumen möglich – mit höchstens 50 Teilnehmern und den üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Bisher war die Personenzahl auf 20 begrenzt.

Demos mit 50 Teilnehmern jetzt möglich

Gelockert werden noch einmal die Regeln für Demonstrationen. Ab dem 4. Mai sind Versammlungen unter freiem Himmel mit bis zu 50 Teilnehmern möglich. Dafür ist in jedem Einzelfall die Genehmigung der zuständigen Behörde notwendig. Bislang waren nur Demonstrationen mit bis zu 20 Menschen erlaubt. Auch Friseurbetriebe dürfen ab dem 4. Mai wieder öffnen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mahnte eindringlich die Bürger, das bisher Erreichte nicht aufs Spiel zu setzen. „Sonst wird jede Erleichterung zum Bumerang“, betonte er. Es sei gelungen, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus deutlich abzusenken. „Einen Anlass zur Entwarnung gibt es aber nicht.“

Woidke pflichtet der Kanzlerin bei: Lockerungen nicht zu schnell vornehmen

Woidke appellierte an die Bürger, jetzt nicht fahrlässig oder leichtsinnig zu werden. Ausdrücklich schließe er sich den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) an, die eindringlich vor zu schnellen Lockerungen in den Ländern gewarnt hatte. „Jeder einzelne muss in seinem Verhalten dazu beitragen, dass sich das Virus nicht weiter verbreiten kann“, so Woidke.

Die Spielplätze in Brandenburg bleiben aber weiter geschlossen. In Berlin sollen Spielplätze vom 30. April an in allen Bezirken indes wieder öffnen.

Von Igor Göldner