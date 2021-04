Potsdam

Sie kommen, weil es ihnen in der Stadt zu voll wird, zu laut oder zu dreckig. Immer mehr Großstädter zieht es aufs Land. Das Brandenburger Umland wächst stetig durch den Zuzug. Aber auch ländliche Kommunen verzeichnen hier und da einen Bevölkerungswachstum. Immer mehr Coworking Spaces oder neue Wohnprojekte entstehen in der Prignitz, in Potsdam-Mittelmark oder im Spreewald.

Zuzug kann Bevölkerungsschwund stoppen

Auch wenn der ein oder andere seine Nase über die neuen Nachbarn rümpfen mag, die Kommunen können von den Zuzüglern profitieren, bringen sie doch oft neue Ideen und monetäre Mittel mit in die Region. Auch der Bevölkerungsschwund kann so in manchen Gegenden etwas gebremst werden. Und für den Erhalt von Schulen, Kitas und den Ausbau von Nahverkehr ist Wachstum ein gutes Argument.

Voraussetzung für den Wachstum: ein schnelles Netz

Doch wer neue Einwohner generieren und seine bisherigen halten möchte, der muss auch Voraussetzungen schaffen: Eine gute Internetverbindung ist ein absolutes Muss, nicht erst, seitdem die Corona-Pandemie viele Kinder und ihre Eltern ins Homeoffice gezwungen hat.

Doch gerade in diesem Feld hängt Brandenburg in vielen Gegenden noch hinterher: 30 Prozent der Haushalte in ländlichen Regionen haben kein schnelles Netz. Homeoffice ist oft nicht möglich. Das ist nicht nur im Hinblick auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse schwierig. Denn wo die Infrastruktur fehlt, dort wird es keinen Wachstum geben. Grund genug für die Kommunen, den Breitbandausbau endlich schneller voranzutreiben.

Von Gesa Steeger