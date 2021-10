Potsdam

In Sachsen erwägt die Landesregierung wegen stark steigender Corona-Zahlen eine Verpflichtung vieler öffentlicher Bereiche zum 2G-Modell, was einem Lockdown für Ungeimpfte nahe kommt. Solche Pläne gibt es in Brandenburg nicht, wie die MAZ aus Regierungskreisen in Potsdam erfuhr. In der kommenden Woche soll die Corona-Umgangsverordnung geändert werden, eine Ausweitung der bestehenden 2-G-Option ist danach nicht vorgesehen.

Wie die Leipziger Volkszeitung (LVZ) berichtete, wird von der CDU-geführten sächsischen Staatsregierung in Betracht gezogen, in vielen Bereichen das 2G-Modell zur Pflicht zu machen. Das bedeutet, dass nur vollständig Geimpfte oder von Corona Genesene der Zutritt zu bestimmten Innenräumen und Veranstaltungen erlaubt ist. Bei der 3G-Regel ist darüber hinaus auch Getesteten der Zugang möglich.

2G auch im Einzelhandel oder am Arbeitsplatz?

Menschen ohne Immunisierung dürften in diesem Fall nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs, etwa in Super­märkten oder Apotheken, einkaufen gehen. Daneben blieben wohl nur noch Friseurbesuche oder die Nutzung weiterer körpernahen Dienstleistungen, denn: Die Regierung diskutiert laut „LVZ“ auch, ob das 2G-Modell ebenfalls auf Einzelhandel und Arbeitsplatz angewendet werden müsse.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach sich öffentlich für verschärfte Schutzmaßnahmen aus. „2G ist jetzt ein zwingendes Muss.“ Die Infektionen bei den ungeimpften Menschen bestimmten diese vierte Welle.

Einen Lockdown nur für Ungeimpfte plant die Regierung in Österreich. Maßgeblich soll aber die Zahl der mit Covid-Patienten belegten Intensivbetten in Krankenhäusern sein.

Von MAZonline/igo/jst