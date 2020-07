Potsdam

Nach dem Brüsseler EU-Gipfel hat Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) die Einigung als „gute Nachricht für Brandenburg“ bezeichnet. So sei festgelegt, dass ostdeutsche Flächenländer mindestens 65 Prozent der Mittel der letzten Förderperiode erhielten. Dies sei ein „ Sicherheitsnetz“, so Woidke.

Hinzu kämen 650 Millionen Euro zusätzliche Sonderzahlungen für einen Großteil dieser ostdeutschen Länder. Brandenburg habe sich zwar in den vergangenen sieben Jahren „gut entwickelt“, brauche aber weiter Unterstützung, „um diesen Erfolg fortzuführen“, so der Regierungschef. Brandenburg deckte 2019 den Landeshaushalt zu 67 Prozent aus eigenen Steuereinnahmen – den Rest machten maßgeblich Zuweisungen des Bundes und Europas aus. Zum Vergleich: Bayern erwirtschaftet mehr als 80 Prozent des Haushalts selbst.

Anzeige

Ein Fonds für die Klima- und Energiewende

Die Mark werde laut Woidke ebenfalls von dem geplanten „Fonds für einen gerechten Übergang“ profitieren, der europäischen Regionen im Zentrum der Klima- und Energiewende helfen soll – also Brandenburg beim Kohleausstieg in der Lausitz. 17,5 Milliarden Euro sind für dieses Programm vorgesehen.

Weitere MAZ+ Artikel

Hintergrund ist: Eigentlich will die EU vor allem Regionen mit großen Problemen aus den verschiedenen Töpfen fördern. Brandenburg weist aber steigende Wirtschaftsleistung, niedrige Arbeitslosenzahlen und andere positive Sozialdaten auf und droht deshalb, Fördergeld einzubüßen. Außerdem sind die europäischen Kassen durch den Austritt Großbritanniens aus der EU empfindlich getroffen.

Finanzministerin Lange : „Weniger weniger“

Finanzministerin Katrin Lange sprach daher auch davon, es werde für Brandenburg im Vergleich zu früheren Förderzeiträumen zwar „finanzielle Einbußen“ geben. Jedoch komme es nicht zu einem „Abbruch“ der Förderung. Dank des Verhandlungsergebnisses gebe es „gewissermaßen weniger weniger“, sagte Lange.

Der EU-Abgeordnete Christian Ehler ( CDU), Sprecher für Wirtschafts- und Forschungsthemen, kritisierte, dass Modernisierungsthemen wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz zu kurz kämen. Stattdessen stärke man besonders in den durch die Corona-Krise stark betroffenen Staaten „bestehende Industrien“. Das Abkommen werde „den Rückstand Europas gegenüber seinen globalen Konkurrenten in Asien und den USA zementieren“, so Ehler. Allerdings habe man ein Scheitern des Gipfels verhindert und ein Zeichen an die Märkte gesandt, dass kräftig Investitionsmittel fließen würden.

Ska Keller (Grüne): Rechtsstaatliche Auflagen fehlen

„ Brandenburg liegt mitten in Europa und profitiert stark vom Binnenmarkt und den offenen Grenzen. Deswegen ist es erstmal gut, dass es eine Einigung gab“, sagt die aus Brandenburg stammende Chefin der Grünen-Fraktion im EU-Parlament, Ska Keller. Sie kritisierte, die Mittel würden leider „nicht im geplanten Umfang dem Klimaschutz und damit unserer gemeinsamen Zukunft zugute kommen“. An die Bedingung der Rechtsstaatlichkeit seien die Hilfen ebenso wenig geknüpft, so Keller. „Dabei hätte es angesichts des Abbau von Rechtstaatlichkeit bei unserem Nachbarn Polen ein starkes Signal gebraucht.“

Bei dem EU-Sondergipfel hatten die Staats- und Regierungschefs in zähem Ringen ein 750 Milliarden Euro schweres Konjunkturprogramm ausgehandelt, das die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abfedern soll. Zudem wurde eine Einigung über den langfristigen EU-Haushalt erzielt. Insgesamt ging es um rund 1,8 Billionen Euro.

Der EU-Etat für 2021 bis Ende 2027 umfasst 1,074 Billionen Euro. Etwa ein Drittel der Mittel fließt in die für den Osten wichtige „Kohäsionspolitik“ mit dem Ziel, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit weiter anzugleichen.

Von Ulrich Wangemann