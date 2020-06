Brandenburg erlässt Einreiseverbot für Menschen aus Gütersloh und Warendorf

25.06.2020, Nordrhein-Westfalen, Gütersloh: „Gütersloh“ steht auf einem Ortsschild am Ortsausgang der Kreisstadt. Wegen des Corona-Ausbruchs beim Fleischproduzenten Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind die Schulen schon seit einigen Tagen zu. Auch Kitas sind geschlossen. In den Urlaub können viele Menschen aus dem Kreis Gütersloh auch nicht so leicht entfliehen: In mehreren beliebten Regionen im In- und Ausland werden negative Tests von ihnen gefordert. Foto: David Inderlied/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: David Inderlied/dpa