Wassersport in Brandenburg eingeschränkt möglich

Potsdam

In Brandenburg beginnt die Wassersportsaison. Die wird selbst im wasserreichen Bundesland im Jahr der Corona-Pandemie anders aussehen als zu normalen Jahren. Ein Trost: Ganz auf Wassersport und Angelvergnügen müssen die Brandenburger trotz der Verordnungen zur Eindämmung des Corona-Virus nicht verzichten. Sport und Bewegung sind nach Auskunft des Gesundheitsministeriums auch in Corona-Zeiten an öffentlichen Orten erlaubt. Deshalb darf man auch Paddeln und Rudern und die öffentlichen Gewässer mit Booten befahren. Stets gilt aber das Gebot des Mindestabstands zu allen Menschen, die nicht im eigenen Haushalt leben. Was konkret geht im Einzelfall?

Darf ich mit meinem Motorboot Gewässer befahren?

Auch wenn Motorbootfahren nicht unbedingt als sportliche Betätigung im Freien gewertet werden kann, hat das Land Brandenburg das Befahren von Gewässern im eigenen Motorboot erlaubt. Die üblichen Beschränkungen gelten aber. Menschen, die nicht in einem gemeinsamen Hausstand leben, dürfen keine gemeinsame Zeit auf einem Boot oder Floß verbringen. Ansonsten dürfen die Besitzer sogar auf ihrem Boot übernachten. Allerdings dürfen keine Boote oder Flöße zur Übernachtung vermietet werden. Trotzdem sind Bootstouren nur eingeschränkt möglich. Viele Marinas, Bootsvereine, Häfen, Wassertankstellen, Werften, Schleusen und andere Einrichtungen sind geschlossen oder haben nur einen eingeschränkten Betrieb. Man sollte sich im Internet informieren, welche Einrichtung wann geöffnet hat. Wer sein Boot an einem privaten Liegeplatz hat oder es selbstständig ins Wasser bringen kann, darf es grundsätzlich auch nutzen.

Komme ich noch durch Schleusen?

Prinzipiell werden die Schleusen im Land Brandenburg betrieben. Allerdings kann es auch wegen Corona vereinzelt Einschränkungen geben. So ist zum Beispiel die Schleuse Zerben (Sachen-Anhalt) wegen Corona seit dem 27. März nur noch von 8 bis 18 Uhr offen. Gesperrt waren bis zum 6. April auch einige Schleusen der Oberen-Havel-Wasserstraße und der Müritz-Havel-Wasserstraße. Informieren über die Wasserwege sollte man sich am besten auf der Seite der Wasserstraßenverwaltung des Bundes „elwis.de“.

Kann ich jetzt noch einen Sportbootführerschein machen?

„Nein, es ist verboten“, teilt Matthias Voigt, Geschäftsführer der Sportbootschule „Aufs-Wasser.com“ mit Sitz in Potsdam mit. Dem in Potsdam und Wustrow ( Mecklenburg-Vorpommern) ansässigen Betrieb hat der Prüfungsausschuss des Deutschen Segler Verbands ( DSV) schon im März mitgeteilt, dass Sportbootführerscheinprüfungen bis auf weiteres untersagt sind. „Teilnehmer unserer Kurse können sich aber zumindest online auf die theoretische Prüfung vorbereiten“, so Voigt. Dabei können sie wie bei der Führerscheinprüfung fürs Auto einen Fragenkatalog beantworten. Die richtige Antwort wird in den Online-Kursen erläutert. Wann sie dieses Wissen anwenden können, ist nicht klar. Auch theoretische Prüfungen finden derzeit nicht statt.

Kann ich ein Boot ausleihen?

Das wird zur Zeit in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Grundsätzlich haben gewerbliche Marinas in Brandenburg – wie andere Geschäfte auch – derzeit geschlossen. In Berlin sind dagegen Bootsvermietungen an zwei Personen oder an mehrere Personen, die zusammen in einem Haushalt leben, erlaubt. Das Bürgertelefon in Potsdam teilt wiederum mit, dass das Leihen eines Bootes auch in Brandenburg grundsätzlich möglich ist, wenn man sich an die geltenden Beschränkungen hält. Ob Bootsverleih auch in Brandenburg stattfindet, hängt davon ab, ob einzelne gewerbliche Marinas unter Auflagen doch Boote verleihen dürfen. Die Potsdamer Sportbootschule „Aufs-Wasser.com“ will zum Beispiel prüfen, ob sie ab Karsamstag am Potsdamer Yachthafen wieder Boote verleihen kann. Sie würde das nur unter strengen Auflagen tun, also Sicherheitsabstände wahren und bei Gruppen über den Ausweis prüfen, ob sie im selben Haushalt leben.

Darf ich mein Boot reparieren?

Unter Einschränkung! Liegt das Boot am privaten Steg und unternehme ich die Reparatur alleine, steht dieser Arbeit nach Auskunft des Polizeipräsidiums Brandenburg nichts entgegen. Nicht erlaubt ist dagegen, dass Bootsvereine ihre Anlagen für die Bootsbesitzer öffnen und diese sich dort um die Instandhaltung kümmern. Dies wäre eine Ansammlung im öffentlichen Raum und würde mit Bußgeldern geahndet.

Darf ich in öffentlichen Gewässern schwimmen?

Ja, aber nur im wortwörtlichen Sinne. Was man sonst unter „Schwimmen gehen“ versteht, auf Badetüchern am Ufer liegen und gelegentlich ins Wasser gehen, ist in Brandenburg derzeit untersagt – selbst wenn die Leute Sicherheitsabstände halten. „Sonnenbaden ist keine sportliche Betätigung“, sagt der Sprecher des Innenministeriums, Andreas Carl – und deshalb auch kein „triftiger Grund“, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten. „Die Brandenburgische Regelung ist hier sehr strikt“, so Carl. Dagegen darf ich so lange im Wasser schwimmen wie ich will. Es dürfen auch mehrere Menschen im Wasser sein, wenn sie Sicherheitsabstände halten. Miteinander herumtollen würde indes mindestens zu einer Mahnung führen. Wer im üblichen Sinne „Schwimmen gehen“ will, muss sich nach Berlin begeben. Dort darf man am Ufer der Spree in der Sonne liegen – wenn man Sicherheitsabstände wahrt.

Darf ich Angeln gehen?

Ja, Angeln ist sowohl zur Berufsausübung als auch im privaten Bereich weiterhin grundsätzlich möglich. Aber auch beim Angeln gilt: Nahe Kontakte zu mehr als einer Person außerhalb des eigenen Hausstandes sind nicht möglich. Auch Angler müssen mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander halten. Gruppenbildung am Ufer geht nicht. Auch Grillen ist untersagt.

Von Rüdiger Braun