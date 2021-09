Potsdam

In Brandenburg wurden im vergangenen Jahr knapp 1,5 Milliarden Euro zur Finanzierung der fast 2.000 Kitas im Bundesland eingesetzt. Rund 37 Prozent davon seien vom Land, rund 25 Prozent von örtlichen Trägern der Jugendhilfe, knapp 20 Prozent von den Standortkommunen und knapp zwölf Prozent durch Elternbeiträge finanziert worden, hieß es am Mittwoch in Potsdam bei der Vorstellung einer neuen Studie zum Thema.

Die Ausgaben seien seit 2018 um rund 200 Millionen Euro gestiegen, hieß es weiter. Damals seien knapp 32 Prozent vom Land und knapp 15 Prozent durch Elternbeiträge finanziert worden. Der Anteil der örtlichen Träger der Jugendhilfe habe bei 25 Prozent, der der Standortkommunen bei knapp 21 Prozent gelegen. Die jährlichen Kosten pro Betreuungsplatz hätten 2018 bei knapp 12.900 Euro im Krippenbereich, bei knapp 7.700 Euro bei den Drei- bis Sechsjährigen und bei gut 4.300 Euro im Hortbereich gelegen.

Wichtige Voraussetzung für Kita-Reform

Mit der Studie sei erstmals wissenschaftlich ermittelt worden, wie viel Geld in Brandenburg in die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung fließe und wer die Kitas mit welchen Summen finanziere, betonte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Die Studie sei eine wichtige Voraussetzung für die geplante Reform des Kita-Rechts, das bisher als intransparent und zu kompliziert kritisiert worden sei. Um konkrete Schlussfolgerungen aus der Studie zu ziehen, sei es jedoch noch zu früh.

Bis Ende des Jahres solle ein Referentenentwurf für das neue Gesetz vorliegen, sagte die Ministerin. Ressortabstimmung und Beteiligung der Verbände seien bis Mitte 2022 geplant. Das neue Gesetz soll 2023 in Kraft treten.

Von RND/epd