Potsdam

Unter dem Eindruck der weiter steigenden Corona-Fallzahlen will die Brandenburger Landesregierung am Freitag über strengere Maßnahmen beraten. Das Kabinett trete dann zusammen, teilte Regierungssprecher Florian Engels am Donnerstag mit. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte zuvor bereits angekündigt, dass die Verschärfung der Notbremse auf Landkreisebene vermutlich für die kommenden Wochen nicht ausreichen wird.

Zur Debatte stehen nach den Bund-Länder-Beratungen in Kreisen mit hoher Inzidenz strengere Kontaktregeln oder Ausgangsbeschränkungen. Die CDU hatte auch eine Maskenpflicht in Autos ins Spiel gebracht, wenn Angehörige mehrerer Haushalte in einem Fahrzeug unterwegs sind.

Modellprojekte sollen ermöglicht werden

Bei den Beratungen soll es auch um mögliche Modellprojekte gehen. Mehrere Kommunen interessieren sich dafür nach Vorbild der Stadt Tübingen in Baden-Württemberg durch ein engmaschiges Testkonzept Einkaufen, Kultur und Gastronomie wieder zu ermöglichen. Das Kabinett hatte sich schon darauf verständigt, solche Modellprojekte zu prüfen und ermöglichen zu wollen.

Ein konkretes Bewerbungs- und Auswahlverfahren will die Regierung aber noch festlegen. Im Gespräch ist laut Regierungssprecher Engels, dass solche Modelle auf Gemeindeebene geschaffen werden können, sie also nicht nur Landkreisen oder kreisfreien Städten vorbehalten bleiben.

Immer mehr Kreise über 100

Innerhalb eines Tages wurden von den Gesundheitsämtern 650 neue Fälle gemeldet – 450 mehr als am Vortag und 136 mehr als vor einer Woche. Zwölf Kreise und kreisfreie Städte liegen über der Inzidenz von 100; mit Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz liegen zwei Kreise über dem kritischen Wert von 200 neuen Fällen binnen sieben Tagen auf 100 000 Einwohner.

Der Bund verständigte sich auf eine umfassende Testpflicht vor Abflug für Reiserückkehrer und Einreisende. Damit sei der Bund einer Forderung Brandenburg gefolgt, sagte Ministerpräsident Woidke. „Wir können nicht zulassen, dass das Virus – gegebenenfalls sogar mit der gefährlichen brasilianischen Mutation – aus Urlaubsgebieten nach Brandenburg importiert wird.“

Woidke irritiert über Berliner Weg

Woidke äußerte sich irritiert darüber, dass sein Berliner Amtskollege Michael Müller (SPD) trotz steigender Fallzahlen Öffnungsschritte nicht zurücknehmen will. „Ich bin überrascht“, sagte er.

Beim Impfen gibt es Fortschritte. Wie das Innenministerium mitteilte, hat jeder zehnte Brandenburger eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Die Impfquote lag erstmals über 10 Prozent.

Von Torsten Gellner und Igor Göldner