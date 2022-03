Potsdam

In Brandenburg sind die ersten 138 Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine eingeschult worden. Das hat eine Abfrage unter den Schulen im Land ergeben. Insgesamt sind derzeit rund 800 schulpflichtige Kinder registriert, für die ein Schulplatz gesucht wird. Das Land rechnet aber mit mehreren Tausend Kindern und Jugendlichen, die ins Schulsystem integriert werden müssen.

Konkrete Schätzungen seien schwierig, heißt es. Und auch auf die Verteilung der Schülerinnen und Schüler habe man keinen Einfluss, da viele dezentral bei Gastfamilien untergebracht sind, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Es gelte nun das, was auch schon häufig im Zusammenhang mit der Corona-Krise gegolten habe: „Wir fahren auf Sicht.“

Vorbereitungsgruppen und Förderkurse

Sofern die Kinder ausreichend Deutsch können, werden sie in eine Regelklasse aufgenommen, die ihrer Altersstufe entspricht. Andernfalls werden die Kinder in Vorbereitungsgruppen oder Förderkurse geschickt. Letztere dienen vor allem zur raschen Vermittlung der deutschen Sprache.

In den Vorbereitungskursen können die Kinder Angebote zum Deutsch-Lernen erhalten, der Unterricht kann aber auch auf Ukrainisch erfolgen. Das ist eine Kernforderung der ukrainischen Generalkonsulin in Deutschland, Iryna Tybinka. Sie hatte unter anderem gefordert, dass Schüler nach ukrainischem Lehrplan unterrichtet werde. Sie geht davon aus, dass die Kinder nicht lange in Deutschland bleiben müssen.

„Können uns Unterricht auf Ukrainisch vorstellen“

Vor allem Jugendliche, die vor ihrem Abschluss stehen, sollen auch die Möglichkeit erhalten, nach ukrainischem Lehrplan unterrichtet zu werden und so ihren Abschluss in diesem Jahr zu machen, sagte Ernst. Dafür könne das gut ausgebaute ukrainische Online-Lernangebote genutzt werden.

„Wir können uns auch einen Unterricht auf Ukrainisch vorstellen, wenn es uns gelingt, dafür Lehrer zu finden“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) mit.

Mit einem Flyer, der auch mit Hilfe der ukrainischen Community verteilt wird, wirbt das Land auch um ukrainische Lehrkräfte – mit Erfolg. Laut Ministerium haben sich bereits 80 Lehrerinnen beworben. Ziel sei ein unbürokratisches Anstellungsverfahren.

Schulen erhalten Handreichungen

Die Schulen erhielten umfangreiches Informationsmaterial mit Hinweisen zur Schulpflicht, Aufnahme, Beschulung, Förderung und Integration von fremdsprachigen Schülern.

Grundsätzlich sind ukrainische Kinder schulpflichtig, sobald für sie ein Asylantrag gestellt wird. Wenn sie im Rahmen des für 90 Tage gültigen Touristenvisums nach Deutschland kommen und zum Beispiel bei Verwandten oder Gastfamilien unterkommen, gilt noch keine Schulpflicht. Doch auch sie haben ein Recht darauf, eine Schule besuchen zu dürfen.

Ungleiche Verteilung von Schülern

Da viele Menschen mit dem Touristenvisum nach Deutschland kommen und privat unterkommen, hat das Land derzeit keinen Überblick, wie viele Kriegsflüchtlinge in Brandenburg sind. Außerdem hat das Land bei diesen Menschen keinen Einfluss darauf, wie sie im Land verteilt werden. „Wir haben auf das Verteilungsverfahren bei den Schülern keinen Einfluss“, sagte Ernst. Im Berliner Umland seien die freien Plätze an Schulen rar.

Derzeit läuft unter den Schulen eine Abfrage, wie viele Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden können und wie das Raumangebote für die Einrichtung von Vorbereitungskursen ist. Für die Schulen sei das nach der Corona-Pandemie, die ja noch nicht vorbei sei, eine erneute, große Herausforderung, sagte Ernst.

Von Torsten Gellner