Zum Tag Deutschen Einheit wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 3. Oktober beim Festakt in der Potsdamer Metropolis-Halle eine Ansprache halten. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) wird sprechen. Die Feier selbst wird von der Schauspielerin Anna Loos, einer gebürtigen Brandenburgerin, moderiert. Der Wahl-Potsdamer Günther Jauch führt durch den Programmpunkt „Drei Deutsche Leben“. Drei Menschen im Alter von 90, 60 und 30 Jahren werden erzählen, was für sie die Deutsche Einheit bedeutet. Woidke selbst stellte diesen Festakt sowie das Programm der sogenannten Einheitsexpo am Freitag in der Staatskanzlei vor.

Dieses Jahr in einer besonderen Situation

„Wir sind ja in diesem Jahr in einer besonderen Situation“, sagte Woidke. Das schon weit ausgereifte Programm zu 30 Jahren Deutscher Einheit, dessen zentraler Festakt ausgerechnet im Jubiläumsjahr zum zweiten Mal in die Hände Brandenburgs fiel, musste mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in kürzester Zeit völlig neu entworfen werden. Statt einer halben Million Gäste werden jetzt vielleicht höchstens 200.000 Menschen erwartet, statt der ursprünglich veranschlagten sechs Millionen Euro werden jetzt voraussichtlich nur noch etwa vier Millionen Euro ausgegeben. Die vom 5. September bis 4. Oktober über die Innenstadt Potsdam verteilte „Einheitsexpo“ gehorcht dem Gebot der Stunde: Abstand halten!

30 Ausstellungsstücke und zahlreiche Stelen, sogenannte Expotower, werden auf gut zwei Kilometern Länge ausgehend vom Landtag durch die Potsdamer City führen und unter dem Motto „Wir miteinander“ 30 Jahre Deutsche Einheit reflektieren. Auf den Expotower werden auch Imagevideos des Landes laufen. Die gastgebende Landeshauptstadt Potsdam selbst wird vor dem Filmmuseum Installationen vorbereiten. Dort zeigt sie sich als Weltkulturerbe-, Film- und Wissenschaftsstandort sowie mit dem neuen Potsdamer Toleranzedikt als Stadt der Weltoffenheit. „Das Willkommensein gehört zur DNA von Potsdam“, so Verwaltungsdezernent Dieter Jetschmanegg.

Aus dem Imagevideo „Brandenburg Springt!“ Quelle: dpa

Verfassungsorgane auf dem Luisenplatz

Deutsche Verfassungsorgane wie der Deutsche Bundestag oder der Bundesverfassungsgericht stellen sich auf dem Luisenplatz vor, die Bundesländer präsentieren sich mit ihren Objekten entlang der Schopenhauerstraße und der Hegelallee sowie auf dem Platz der Deutschen Einheit. Für manche Tage sind auch Ländertage vorgesehen, wo Vertreter der Bundesländer selbst Besucher begrüßen. Auf dem Alten Markt hat Brandenburg unter dem Motto „Auf zu neuen Ufern“ seine eigene Landespräsentation in Form von „Cubes“, riesigen Vitrinen, vorbereitet. Zusätzlich wird am 3. und am 4. Oktober der Landtag offen sein.

Zu sehen sein wird am Alten Markt zunächst ein sogenannter Digitaler See, um Brandenburg als das wasserreichste Bundesland kenntlich zu machen. Stege führen zu anderen Objekten wie etwa einem Hausboot mit Henry Maskes Boxhandschuhen, Sebastian Brendels Erfolgskanadier, Bollhagen-Porzellan und Angelutensilien. „Wir präsentieren uns als stolzes, selbstbewusstes Bundesland“, so Woidke. „Wir sind heutes eines der erfolgreichsten Bundesländer in Deutschland, das werden wir zeigen.“ Während die Anfangsjahre Brandenburgs nach der Wiedervereinigung von Arbeitslosigkeit und Zukunftsängsten geprägt gewesen seien, sei Brandenburg inzwischen ein modernes Bundesland, das in Sachen Modernisierung und Wirtschaftskraft an vielen anderen Bundesländern vorbeiziehe.

Freut sich besonders auf die Präsentation seines Bundeslandes: Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Quelle: dpa

„Ich freue mich auf unsere Präsentation“, sagte Woidke. Man mache sinnlich erlebbar, was Brandenburg ausmache. Brandenburg werde als Wasserland dargestellt. „Und ein paar Meter weiter stehen Sie wirklich am Wasser.“ Die Deutsche Einheit sei ein Traum, den viele geträumt hätten. Nach dem Fall der Mauer habe es viele Dinge gegeben, die schnell geregelt werden mussten. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten habe das Land Grund, zuversichtlich zu sein.

Brandenburg kann stolz sein

„Wir können insgesamt sehr stolz sein“, so Woidke. Trotzdem gebe es immer noch Schwierigkeiten wie etwa die unterschiedliche tarifliche Entlohnung in Ost und West. Doch sei auch viel erreicht worden. Woidke erinnert an das Strukturstärkungsgesetz, mit dessen Hilfe Kohleländern wie Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen der Ausstieg aus der Kohleverstromung erleichtert werden soll. Das Motto „Wir miteinander“ sei auch ein Aufruf an alle Bundesländer, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, um künftige Herausforderungen zu bestehen.

Von Rüdiger Braun