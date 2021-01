Brandenburg fördert Anschaffung von Lastenfahrrädern

Potsdam

Brandenburg will den Anteil des Radverkehrs erhöhen und will die Anschaffung von Lastenfahrrädern fördern. „Wir bringen den Radverkehr ins Rollen“, sagte Verkehrsminister Guido Beermann ( CDU). „Gerade für kurze Strecken sind Lastenräder eine gute Alternative zum Auto.“ Dafür stehen in diesem Jahr 600.000 Euro zur Verfügung, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Gefördert werden Gemeinden, Vereine und Gewerbetreibende. Der Fördersatz liegt bei 50 Prozent oder maximal 2500 Euro bei Rädern ohne und 4000 Euro bei Rädern mit Elektroantrieb.

Die entsprechenden Anträge können ab 20. Januar beim Landesamt für Bauen und Verkehr in Hoppegarten gestellt werden; online können die Formulare dafür unter www.lbv.brandenburg.de heruntergeladen werden.

Von MAZOnline