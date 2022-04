Brandenburg fördert jüdisches Gemeindezentrum Oberhavel

Oranienburg/Potsdam

Für die Sanierung des neuen Synagogen- und Gemeindezentrums der jüdischen Gemeinde in Oranienburg stellt das Land Brandenburg weitere Mittel zur Verfügung. Der Förderbescheid über rund 430.700 Euro soll am Donnerstag von Kulturministerin Manja Schüle (SPD) an die Gemeinde „Wiedergeburt“ übergeben werden, teilte das Ministerium am Dienstag in Potsdam mit. Im vergangenen Jahr seien 300.000 Euro für die Arbeiten bereitgestellt worden.

Jüdische Gemeinde kaufte Liegenschaft vom Land

Die Jüdische Gemeinde Oberhavel in Oranienburg hat die Liegenschaft den Angaben zufolge Ende 2020 vom Land gekauft. Aufgrund des herausgehobenen öffentlichen Interesses sei ein verbilligter Preis vereinbart worden, hieß es. Das Gebäude war zudem stark sanierungsbedürftig. Zur Förderung jüdischer Gemeinde- und Verbandsstrukturen stellt das Land Brandenburg jährlich rund 750.000 Euro sowie Mittel für Sicherungsmaßnahmen von jüdischen Gemeinden zur Verfügung.

In Brandenburg lebten den Angaben zufolge vor 1933 etwa 9.000 Jüdinnen und Juden in mehr als 20 Gemeinden. Nach dem Ende von NS-Regime und Zweitem Weltkrieg hätten auf dem Gebiet des heutigen Landes Brandenburg nur noch vereinzelt Jüdinnen und Juden gelebt, hieß es. Ab 1991 gründeten Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion wieder jüdische Gemeinden in Potsdam, Cottbus, Frankfurt an der Oder, Brandenburg an der Havel, Bernau, Oranienburg und Königs Wusterhausen mit insgesamt rund 2.000 Mitgliedern.

