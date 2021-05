Potsdam

Das Land Brandenburg will die Corona-Schutzimpfung für Prioritätsgruppe 3 vollständig freigeben. Das habe der zuständige Steuerungsausschuss beschlossen, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag mitteilte.

Der Beschluss muss dem Sprecher zufolge noch durch das Impfkabinett bestätigt werden. Damit sei Anfang kommender Woche zu rechnen. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB), Peter Noack, hielt eine vollständige Aufhebung der Impfreihenfolge für sinnvoll, wenn genügend Impfstoff zur Verfügung stehen.

Mitarbeiter im Einzelhandel könnten sich impfen lassen

In Brandenburg sind derzeit erste Personengruppen der Priorisierungsgruppe 3 impfberechtigt – darunter alle über 60-Jährigen und Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Aber auch Polizisten, Feuerwehrleute und Mitarbeiter beim Katastrophenschutz haben bereits ein Impfangebot erhalten.

Von einer vollständigen Öffnung der Prioritätengruppe 3 könnten Apotheker, Mitarbeiter im Bestattungswesen und der Ernährungswirtschaft profitieren. Auch Angestellte in der Energieversorgung sowie im Einzelhandel könnten im Falle einer Öffnung ein Impfangebot wahrnehmen. Die Zahl der Impfberechtigten im Land würde sich nach Angaben des Ministeriums um 500 000 erhöhen.

Komplette Aufhebung der Priorisierung nicht geplant

Eine komplette Aufhebung der Priorisierung für alle verfügbaren Corona-Impfstoffe bei Haus- und Betriebsärzten ist in Brandenburg derzeit nicht geplant. Nur für den Impfstoff von Astrazeneca ist die Priorisierung im Land bereits aufgehoben. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) stellte am Dienstagabend klar, dass Brandenburg zwar die Spielräume nutzen werde, die die Bundes-Impfverordnung zulasse. Man werde aber die Bundes-Impfverordnung aber in Brandenburg nicht aufheben.

Am Donnerstag hatte der Berliner Senat angekündigt, ab kommenden Montag die Priorisierung für alle verfügbaren Corona-Impfstoffe bei Haus- und Betriebsärzten aufzuheben. In den Impfzentren soll es demnach aber bei dem bisherigen Verfahren mit Priorisierungen bleiben.

Von Gesa Steeger