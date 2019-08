Potsdam

In Brandenburg liegen die jährlichen Gesundheitsausgaben pro Einwohner mit 4858 Euro am höchsten. Damit liegen die Ausgaben mehr als 300 Euro höher als im Bundesdurchschnitt – und fast 900 Euro höher als in Bremen, dem Bundesland mit den geringsten Ausgaben.

Das zeigt eine Statistik der Arbeitsgruppe „Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen“, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Alle Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2017. In Brandenburg verursache der relativ hohe Altersdurchschnitt der Bevölkerung entsprechend höhere Kosten im Gesundheitswesen, heißt es zur Erklärung

Für die Auswertung filtert die Arbeitsgruppe unter anderem die Ausgaben aller gesetzlichen Krankenkassen für ihre Versicherten. Die Zahlen werden seit 2008 erhoben – seither sind die Ausgaben deutlich gestiegen, um etwa 1400 Euro in Brandenburg und 1200 Euro im Bundesdurchschnitt.

