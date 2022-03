Brandenburg hilft: Bisher rund 10.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen  

Potsdam

Der Strom an Flüchtlingen aus der Ukraine hält weiter an. Zugleich ist die Hilfe für die ankommenden Menschen aus dem Kriegsgebiet im ganzen Land ungebrochen.

In Brandenburg sind seit Beginn der Flüchtlingswelle rund 10 000 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen worden. Sie erhielten eine Unterkunft über die Landkreise, kamen bei Privatleuten unter oder wurden zunächst in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes versorgt, wie Innenminister Michael Stübgen (CDU) gestern nach einer Landrätekonferenz der MAZ sagte. „Brandenburg wird den Menschen helfen, die vor diesem schrecklichen Krieg fliehen.“ Darüber seien sich alle Landräte und Oberbürgermeister einig.

Stübgen fordert von Bund Kostenübernahme

Zugleich erneuerte Stübgen die Forderung an den Bund, endlich die Kostenübernahme für die Versorgung der Flüchtlinge zu klären. Nach seinen Angaben kommen jeden Tag rund 5000 Flüchtlinge in Brandenburg an, die auf die Länder verteilt würden.

Offen sei, wie viele Personen der Bund künftig in das zentrale Verteilzentrum nach Cottbus verteilen wolle. Dort liegt laut Stübgen das Limit bei 800 Personen. Er habe die feste Zusage vom Bund, dass nichts ohne Absprache mit Brandenburg unternommen werden. Zuletzt hatte es offenbar Kommunikationsprobleme mit dem Bundesverkehrsministerium gegeben. Das hatte ohne ausreichende Rücksprache mit dem Land die Stadt Cottbus zu einem Verteilzentren erklärt – neben Hannover und Berlin eines von drei bundesweit. Täglich sollen sechs Sonderzüge mit maximal 600 Geflüchteten pro Zug ankommen. Die Sorge ist groß, dass die Lausitz-Stadt überlastet wird.

Hilfsaktionen im Land

Inzwischen gibt es zahlreiche Hilfsaktionen im Land. So startete gestern am Carl-Thiem-Klinikum (CTK) in Cottbus ein Transport mit 47 Betten Richtung Ukraine, wie das Ukraine-Netzwerk der Stadt mitteilte. Die Betten werden zunächst ins polnische Zielona Góra transportiert. Von dort sollen sie in ein Sanatorium im westukrainischen Morschyn gebracht werden, etwa 80 Kilometer von Lwiw entfernt.

Von Igor Göldner