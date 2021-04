Potsdam

Das Brandenburger Kabinett hatte bereits eine Notbremse festgelegt: Der Einzelhandel muss bis auf wenige Ausnahmen für 14 Tage schließen, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 überschritten wird.

Nun kommt die bundesweit einheitliche Notbremse. Das Bundeskabinett hat sie am 13. April beschlossen. Es fehlt noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat, bevor die Notbremse – vermutlich in der Woche vom 19. April – in Kraft tritt.

Dann gilt ebenfalls: Die Notbremse tritt inkraft, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz über 100 liegt. Dann muss ein Großteil des Einzelhandels wieder schließen.

Diese Ausnahmen gelten im Einzelhandel bleiben offen

Jedoch gelten eine ganze Reihe von Ausnahmen.

Bei der bundesweit einheitlichen Notbremse nicht schließen müssen:

Lebensmittelhandel einschließlich der Direktvermarktung

Getränkemärkte

Reformhäuser

Babyfachmärkte

Apotheken

Sanitätshäuser

Drogerien

Optiker

Hörgeräteakustiker

Tankstellen

Kioske

Buchhandlungen

Blumenfachgeschäfte

Tierbedarfsmärkte

Futtermittelmärkte

Gartenmärkte

In Brandenburg bedeutet das – angesichts hoher Inzidenzen –, dass für zwei Bereiche neue Schließungen drohen: Baumärkte und körpernahe Dienstleistungen (außer Friseure). Diese waren von der Brandenburger Notbremse ausgenommen, bei der bundesweit einheitlichen Notbremse gelten sie nicht mehr als Ausnahmen.

Neu: Gültigkeit der Notbremse

Bisher gelten die Notbremsen-Regeln in Brandenburg immer mindestens 14 Tage. Bei der einheitlichen Notbremse ist das anders: Diese soll so lange in Kraft bleiben bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet - dann treten die Extra-Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft.

Von MAZonline