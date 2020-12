Brandenburg im Lockdown: Diese Regeln gelten für Baumärkte

Potsdam

Am 16. Dezember geht Deutschland in den zweiten harten Lockdown. Dann greifen auch in Brandenburg zahlreiche neue Regeln für verschiedene Lebensbereiche. Betroffen ist auch der Einzelhandel. Alle Geschäfte, die Waren des täglichen Bedarf verkaufen – etwa Supermärkte, Apotheken und Drogerien –, dürfen weiter öffnen. Alle anderen müssen schließen, dieses Mal auch Baumärkte.

Heimwerker-Boom im ersten harten Lockdown

Baumärkte waren während des ersten harten Lockdowns in Deutschland – und damit auch in Brandenburg – stark frequentiert. Häufig bildeten sich lange Kunden-Schlangen vor Eingängen und Kassen. Es gab einen regelrechten Heimwerker-Boom. Das ist nun dieses Mal nicht möglich.

Die Regeln, die das Brandenburger Kabinett am Montag beschließen will, gelten voraussichtlich bis zum 10. Januar.

