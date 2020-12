Potsdam

Im Zuge des harten Lockdowns, in den Deutschland ab dem 16. Dezember geht, gelten in Brandenburg auch verschärfte Regeln für Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Vor allem letztere haben seit Beginn der Pandemie immer wieder mit Corona-Ausbrüchen zu kämpfen.

Diese Regeln für Pflegeheime und Kliniken gelten

Das Land hat nun weitere Regeln für Besuche aufgestellt. „Besuche in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und vergleichbaren Einrichtungen sind bezüglich der Anzahl und des Zeitfensters der Besucher*innen stärker eingeschränkt“, heißt es. Das bedeutet ganz praktisch, dass jeder Patient oder Bewohner höchstens einen Besucher pro Tag empfangen darf. Ausnahme ist die Begleitung Sterbender – in diesen Fällen gilt die Personengrenze nicht.

Besucher müssen während des gesamten Aufenthalts in Kranken- und Pflegeeinrichtungen und in den dazugehörigen Außenbereichen FFP2-Masken tragen. Ausnahmen gibt es nur für Besucher, die unmittelbar vor dem Besuch mittels eines Antigen-Schnelltests nach den RKI-Anforderungen negativ getestet wurden.

Ebenfalls festgelegt ist, dass Personen mit Symptomen, die auf eine Erkrankung mit Covid-19 hinweisen, weiterhin vom Besuchsrecht ausgeschlossen sind. Grundlage dafür sind die jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts.

Auch Regelungen für Personal

Das Personal in Kranken- und Pflegeeinrichtungen muss grundsätzlich FFP2-Masken tragen. Zudem müssen sich Beschäftigte an mindestens zwei Tagen pro Woche, an denen sie zum Dienst eingeteilt sind, auf das Coronavirus testen lassen. Die jeweiligen Einrichtungen sollen laut Eindämmungsverordnung die erforderlichen Testungen organisieren.

