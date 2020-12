Brandenburg im Lockdown: Wie soll die Notbetreuung geregelt werden?

Potsdam

Der harte Lockdown, auf den sich Bund und Länder für die Zeit vom 16. Dezember 2020 bis voraussichtlich zum 10. Januar 2021 geeinigt haben und den das Brandenburger Kabinett am Montag in einer neuen Eindämmungsverordnung beschlossen hat, wirkt sich auch auf Schulen und Kitas aus.

Kitas bleiben für die Dauer des Lockdowns generell geöffnet, Eltern werden aber gebeten, ihre Kinder „wann immer möglich“ zu Hause zu betreuen, um damit die Einrichtungen zu entlasten. In der Folge gibt es für Kitas keine Notbetreuungsregelung. Eltern können selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder betreuen lassen oder nicht.

Notbetreuung für Grundschulkinder von Klasse eins bis vier

Anders ist es im Schulbereich, wo eine Notbetreuung für Grundschulkinder der ersten bis vierten Klassen organisiert werden soll – allerdings greift diese erst ab dem 4. Januar.

Hintergrund ist, dass die Präsenzpflicht für Schulen bereits seit dem 14. Dezember und bis zu den Weihnachtsferien aufgehoben wird. Das heißt: Die Schulen werden, sofern die kreisfreien Städte und Landkreise keine anderslautende Regel erlassen, geöffnet bleiben. Die Eltern werden aber aufgefordert, die Kinder nicht in die Schule zu schicken, wenn sie die Möglichkeit haben, die Kinder zu Hause zu betreuen. Wer das nicht kann, kann sein Kind weiter zur Schule bringen.

Ausnahmen gelten für Abschlussklassen (10, 12 an Gymnasien und 13 an Gesamtschulen und beruflichen Schulen), die weiterhin in Präsenz unterrichtet werden, teilte das Bildungsministerium mit. Auch die Förderschulen bleiben geöffnet.

Wer zur kritischen Infrastruktur gehört, ist noch unklar

Nach den Weihnachtsferien vom 4. bis 10. Januar 2021 soll es nur noch Unterricht zuhause geben – ab Klasse eins. Ausgenommen sind auch hier die Abschlussklassen und die Förderschulen. Für Schüler der ersten bis vierten Klasse wird eine Notbetreuung organisiert. Ausdrücklich wird darauf verwiesen, dass es eine Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht gibt. Die Notbetreuung soll von den Schulen organisiert werden ähnlich wie die Hortbetreuung.

Ebenfalls ab dem 4. Januar 2021 ist die Hortbetreuung für Grundschulkinder untersagt. Der Hort muss für die Kinder der ersten bis vierten Jahrgangsstufe eine Notbetreuung im Rahmen der Kindertagesbetreuung organisieren.

Diese Notbetreuung soll jenen Eltern vorbehalten bleiben, die in einer kritischen Infrastruktur arbeiten. Welche Berufe das sind, soll noch festgelegt werden. Dazu dürften medizinische Berufe, Polizei, Feuerwehr und ähnliches gehören.

