Brandenburg in Zahlen: Die wichtigsten Fakten des Jahres

Eines vorweg zur Beruhigung: Der bei Abergläubigen als Unglückstag verschriene Freitag, der 13. it in Brandenburg nicht gefährlicher als andere Freitage. Es gibt zum Beispiel nicht signifikant mehr Verkehrsunfälle an diesem Datum. Das verkündeten die Referenten des Landesamtes für Statistik Berlin und Brandenburg am heutigen Freitag, dem 13. bei ihrer Vorstellung des Statistischen Jahrbuches im Landtag gleich zu Beginn – und bewiesen damit feinen Sinn für Humor.

Das Buch, das sie vorstellten und den Journalisten im Anschluss mit auf den Weg gaben, ist 648-Seiten dick und vollgepackt mit allen Tabellen, Zahlen, Indizes und eben Statistiken des Landes. Darunter sind Sterbefälle und Geburtenraten genauso wie die durchschnittliche Haushaltsausstattung mit Konsumgütern und die Erntemenge nach ausgewählten Gemüsearten. Ergebnis: 29,3 Prozent der märkischen Haushalte haben einen Wäschetrockner und im Jahr 2018 wurden in Brandenburg 83 Tonnen Knollensellerie geerntet.

Der jährlich aktualisierte Wälzer ist gleichermaßen ein Nachschlagewerk für Journalisten wie eine Fundgrube für Statistik-Fans. Die MAZ hat die wichtigsten, interessantesten und kuriosesten Zahlen zusammengestellt.

Bevölkerung

In Brandenburg wurden im vergangenen Jahr 19 881 Babys geboren. Das sind 457 weniger als im Jahr zuvor. Rein statistisch wurden in Berlin 1,44 Kinder je Frau geboren, in Brandenburg waren es dagegen 1,61 und damit leicht weniger als im Vorjahr (1,63). Umso ländlicher das Gebiet wird desto höher wird übrigens die durchschnittliche Zahl der Kinder pro Frau, erzählten die Statistiker. Insgesamt lebten im Jahr 2018 damit 2,51 Millionen Menschen in Brandenburg. Das sind rund 8000 Menschen mehr als im Vorjahr.

Und immer mehr dieser Brandenburger heiraten. Im Jahr 2018 wurden 15440 Ehen geschlossen. Das sind mehr als 1000 mehr als im Vorjahr. Einen großen Teil des Zugewinns machen gleichgeschlechtliche Ehen aus (903). An Freitagen, die auf den 13. des Monats fallen, wird übrigens deutlich seltener geheiratet.

Verkehr

Die Zahl der Autos in Brandenburg steigt seit zehn Jahren immer weiter an. In diesem Jahr sind es aktuell 1,75 Millionen Pkw und damit fast 200.000 mehr als noch vor zehn Jahren. Gleichzeitig sank die Zahl der Verkehrsunfälle im Vergleich zum Vorjahr um rund 3000 Unfälle auf rund 82.400.

Konsum

Auch in Brandenburg werden viele Güter des täglichen Bedarfs teurer. Der berechnete Verbraucherpreisindex, der die durchschnittliche Preisentwicklung abbildet, stieg im Vergleich zu 2015 kontinuierlich bei Nahrungsmitteln (um 6,5 Prozent), bei Zigaretten (12,3 Prozent) oder bei Wohnungsmieten (3 Prozent). Nur Bekleidung ist im Schnitt exakt gleich teuer geblieben. Den größten Betrag im Monat gibt ein durchschnittlicher vier-Personen-Haushalt dabei für den Bereich Wohnen und Energiekosten (1033 Euro) aus. Für Nahrungsmittel sind es immerhin noch 499 Euro, Freizeit, Kultur und Unterhaltung kosten im Schnitt 383 Euro.

Interessant ist auch die Ausstattung privater Haushalte mit verschiedenen Konsumgütern. So haben 83,3 Prozent der Haushalte ein Auto, 91,5 Prozent einen Internetanschluss und 23,7 Prozent einen Heimtrainer wie ein Ergometer oder ein Laufband.

Umwelt

Dass das Jahr 2018 ein Jahr der Waldbrände in Brandenburg war, ist bekannt. Die Zahl der Feuer schwarz auf weiß zu lesen, ist trotzdem noch einmal eindrucksvoll. 451 Brände auf einer Gesamtfläche von 1663 Hektar hat das Brandenburger Umweltministerium gezählt. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 waren es 138. Für die Ernte der Obstbauern war das sehr warme Jahr trotzdem hervorragend. Die Ertrag pro Hektar stieg bei allen gelisteten Früchten deutlich – besonders stark bei der Birnen- und der Mirabellenernte.

Kurioses

Es lohnt tatsächlich, im statistischen Jahrbuch einfach einmal zu blättern. Dort erfährt man zum Beispiel, dass Brandenburg seine längste Grenze nicht mit dem Nachbarland Polen (267 Kilometer) sondern mit Mecklenburg-Vorpommern (448 Kilometer) teilt. Außerdem finden sich ganz erstaunliche Zahlen. Zum Beispiel, dass es in Brandenburg genau einen Betrieb gibt, der den Afrikanischen Raubwels in Aquakultur züchtet. Zwei Betriebe dagegen produzieren Kaviar – und die Kunst, Unterhaltungs- und Erholungs-Branche hat im Jahr 2017 insgesamt 113 Tonnen gefährliche Abfälle entsorgen müssen.

