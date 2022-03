Potsdam

Trotz Corona-Krise und angespannter Finanzlage des Landes werden in Brandenburg auch in diesem Jahr Straßen, Brücken und Radwege weiter ausgebaut. Dafür stehen 373 Millionen Euro zur Verfügung, wie Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) am Mittwoch auf einer Pressekonferenz mitteilte. Das seien fünf Millionen Euro mehr als 2021.

Mit dem Geld sollen 113 Projekte weitergeführt, fertiggestellt oder baulich begonnen werden. Darunter seien 66 Baumaßnahmen an Bundesstraßen und 47 an Landesstraßen, wie Beermann betonte.

368 Millionen Euro wurden 2021 investiert

Im vergangenen Jahr wurden in Brandenburg 368 Millionen Euro in Bundes-, Landes- und kommunale Straßen sowie in Radwege investiert. Drei Beispiele nannte Minister Beermann: die Erhaltung einer Ortsumfahrung an der Bundesstraße B 101 in Bad Liebenwerda (Elbe Elster) und einer Ortsdurchfahrt an der Landstraße L 33 in Eggersdorf und Eichwerder (Märkisch-Oderland) sowie der Neubau einer Ortsumfahrung an der Landstraße L 30 in Niederlehme (Dahme-Spreewald).

Von Igor Göldner