Brandenburg ist Brennpunkt für illegale Mülldeponien

Potsdam

Brandenburg ist ein Brennpunkt für illegale Mülldeponien. Das Greenpeace Magazin hat 127 illegale Deponien dokumentiert, auf denen insgesamt rund fünf Millionen Tonnen Haus- und Industrieabfälle lagern. Die Mülldeponien sind nicht nur illegal, sie gefährden auch Menschen und Umwelt durch hohe Schadstoffbelastungen.

Die Proben der deutschlandweit vermutlich größten illegalen Plastikmülldeponie in Schönermark in der Uckermark enthielten erhöhte Konzentrationen von Blei und Weichmachern. "Wenn solche illegalen Mülldeponien lange genug bestehen, muss man damit rechnen, dass die Schadstoffe auch in eine tiefer liegende Grundwasserschicht sickern", sagte der Toxikologe Edmund Maser von der Universität Kiel gegenüber dem Greenpeace Magazin. Gerieten die Deponien in Brand, verbreiteten sich giftige Stoffe zudem auch über die Luft.

Kriminelle Müllentsorgung ist lukrativer als Drogenhandel

Das Geschäft mit dem Müll ist lukrativ. Kriminelle Müllentsorger täuschen eine fachgerechte Entsorgung oft nur vor. Sie kassieren erst das Geld für den Abtransport des Mülls, manipulieren dann die Frachtpapiere, weisen Lieferungen falsch aus, deklarieren etwa gefährlichen zu ungefährlichem Abfall um und kippen ihn schließlich illegal irgendwo ab. In einem internen Bericht stellte das Bundeskriminalamt vor acht Jahren die Einkünfte aus der organisierten Drogenkriminalität denen der kriminellen Müllentsorgung gegenüber und kam zu dem Ergebnis, dass das Dealen mit Müll sich mehr lohne.

Die Täterinnen und Täter werden häufig nicht verurteilt und wenn, dann oft mild. Zahlen aus dem brandenburgischen Justizministerium für die Jahre 1994 bis 2015 zeigen: In neunzig Prozent der Fälle beließen es Gerichte bei einer Geldstrafe. Das Problem der Entsorgung liegt bei den zuständigen Kommunen. Die Sanierung von illegalen Mülldeponien ist aber teuer: Nach Schätzungen des Greenpeace Magazins würde die Beseitigung der 127 illegalen Deponien fast 500 Millionen Euro kosten.

Von Lena Köpsell