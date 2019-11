Brandenburg ist schlechtestes E-Auto-Land

Potsdam

Brandenburg droht bei der Energiewende den Anschluss zu verlieren. Im aktuellen Ländervergleich belegt Brandenburg wie im Vorjahr Rang sechs. Von 2008 bis 2010 hatte die Mark noch Rekordwerte erzielt, war dann aber immer mehr abgesunken. Das Land hatte dreimal den Spitzenplatz belegt, inzwischen haben andere Länder ihm den Rang abgelaufen.

Bei der Förderung der Elektromobilität ist Brandenburg sogar Schlusslicht. Und bei der Ladeinfrastruktur für Elektroautos belegt Brandenburg den vorletzten Platz. Nur noch im Saarland gibt es gemessen an den zugelassenen Kfz weniger Ladesäulen. Dabei will Brandenburg mit der Ansiedlung des US-Autobauers Tesla in Grünheide künftig in Sachen E-Autos tonangebend sein.

Woidke betont Brandenburgs Vorreiterrolle bei der Energiewende

Zuletzt hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) auffällig oft die Vorreiterrolle Brandenburgs bei der Energiewende betont. Das hatte die Landesregierung auch im Buhlen um Tesla ins Feld geführt. Denn der Autobauer will seine energiehungrige Gigafabrik mit Erneuerbaren Energien betreiben.

Bei der Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Agentur für erneuerbare Energien wurden die Anstrengungen und Fortschritte der Länder anhand von 61 Indikatoren miteinander verglichen. Dabei geht es unter anderem um die Anteile der Energieformen, den Verbrauch, Förderprogramme, welche Anstrengungen ein Land zum Ausbau unternimmt bis hin zur Frage, was ein Land für die Akzeptanz Erneuerbarer Energien macht.

