Brandenburg ist vorbereitet, falls Polen „Hochinzidenzgebiet“ wird

Potsdam

Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag die Einreiseregeln für Menschen aus Polen verschärft: Künftig müssen Grenzpendler alle 48 Stunden einen negativen Corona-Test vorlegen, hieß es nach der Kabinettssitzung in Schwerin. Der Beschluss hat zunächst keine praktischen Auswirkungen: Die Maßnahmen treten erst in Kraft, falls Polen vom Risikogebiet zum Hochinizidenzgebiet heraufgestuft wird, was angesichts der aktuellen Sieben-Tage-Inzidenz im Nachbarland (240) durchaus realistisch erscheint.

Die Behauptung aus Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern habe damit die strengste Testpflicht aller Bundesländer, hält einer MAZ-Recherche allerdings nicht stand. Martin Burmeister, der Sprecher des Brandenburger Innenministeriums, sagte: „Bereits in der Quarantäneverordnung von Anfang Februar wurde eine grundsätzliche Testpflicht für alle nach Brandenburg Einreisenden aus einem Hochinzidenzgebiet festgelegt. Der negative Testnachweis muss bei Einreise vorliegen und darf nicht älter als 48 Stunden sein.“ Nach seiner Einschätzung gehe die nun getroffene Regelung in Mecklenburg-Vorpommern nicht darüber hinaus.

Ausnahmen von der Testpflicht gibt es in Brandenburg laut Burmeister unter anderem für Transitreisende und „Personen im Güter- und Warenverkehr“, zum Beispiel Lkw-Fahrer. Berufspendler aus Polen müssen sich lediglich zweimal wöchentlich testen lassen. Dieser Test kann auch am Arbeitsplatz durchgeführt werden.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Innenministerium hat ein Testkonzept erarbeitet, wonach an mehreren Grenzübergängen kurzfristig mobile Testzentren aufgebaut werden könnten. Sechs Standorte seien erkundet und mit THW, DRK und Bundespolizei abgestimmt worden. Das Innenministerium spricht von „einem Serviceangebot, um den beruflichen und familiären Austausch mit unserem Nachbarland Polen möglichst reibungslos gewährleisten zu können“. Wann es tatsächlich aktiviert werden muss, ist ungewiss.

Keine Ausnahmen mehr für Benzin- und Zigarettenkauf

Polen steht seit dem 24. Oktober auf der Liste der RKI-Risikogebiete – wer von dort wieder nach Brandenburg einreist, muss sich daher für zehn Tage in häusliche Isolation begeben. Bis Mitte Dezember sah die Quarantäneverordnung des Landes Brandenburg auch Ausnahmen für den „kleinen Grenzverkehr“ vor. Wer sich längstens 24 Stunden in Polen aufhielt, etwa um im Nachbarland zu tanken oder Schnaps und Zigaretten zu kaufen, konnte danach wieder einreisen, ohne dass eine Quarantänepflicht ausgelöst worden wäre. Das ist inzwischen nicht mehr erlaubt.

Von Thorsten Keller