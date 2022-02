Potsdam

In Brandenburg können die Menschen auf einen Frühling ohne weitreichende Corona-Beschränkungen hoffen. Nach einem Treffen mit den Regierungschefs der Länder kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch an, dass ab dem 20. März ein Großteil der noch geltenden Einschränkungen entfallen sollen. Allerdings sollten Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken und das Halten von Anstand beibehalten werden.

„Wir können zuversichtlicher nach vorne schauen, als wir das in den letzten Wochen konnten“, sagte Scholz. Er sprach von einem „ganz besonderen“ in der Pandemie. Zugleich warnte er davor, unvorsichtig zu werden. Die Pandemie sei nicht vorbei, die Infektionszahlen seien immer noch hoch.

Scholz hält an allgemeiner Impfpflicht fest

Am Ziel einer verpflichtenden Corona-Impfung will der Kanzler festhalten, wie er betonte. Es dürfe nicht vergessen werden, dass es auch wieder einen Herbst und einen Winter geben werde. Deshalb bleibe es richtig, die Gesetzgebung für eine allgemeine Impfpflicht vorzubereiten. Auch für die Zeit nach dem Auslaufen der weitreichenden Corona-Regeln am 20. März fordern die Bundesländer eine Rechtsgrundlage für Corona-Basisschutzmaßnahmen. „Wir müssen Öffnungen und Achtsamkeit miteinander verbinden“, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Dreistufiger Öffnungsplan

Bund und Länder verständigten sich auf ein dreistufiges Öffnungskonzept.

In der ersten Stufe sollen private Treffen wieder ohne Teilnehmerobergrenze erlaubt sein. Das betrifft aber nur Geimpfte und Genesene. Ungeimpfte dürfen sich weiterhin nur mit dem eigenen Haushalt und höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes treffen. Zudem sollen bundesweit alle Zutrittsbeschränkungen für den Einzelhandel wegfallen.

Eine solche Regelung gibt es in Brandenburg bereits. Die bisherige 2G-Regel war von der Landesregierung aufgehoben worden. Zugleich sollen in Innenräumen medizinische Masken getragen werden, die Länder empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske.

In einer zweiten Stufe ab 4. März soll für Gastronomie und Übernachtungen die 3G-Regel gelten. Damit haben auch Ungeimpfte Zutritt, wenn sie einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen können. Klubs und Diskotheken können dann ebenfalls öffnen, allerdings nur für Genesene und Geimpfte mit negativem tagesaktuellem Test oder mit dritter Impfung (2G plus).

Der Beschluss sieht auch überregionale Großveranstaltungen im Freien mit bis zu 25 000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei einer Auslastung von maximal 75 Prozent der Gesamtkapazität vor. In Hallen dürfen maximal 6000 Zuschauer bei höchstens 60 Prozent Auslastung eingelassen werden.

In einem dritten und letzten Schritt ab 20. März sollen „alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen“ entfallen, wie es in dem Beschluss heißt. Voraussetzung ist, dass die „Situation in den Krankenhäusern dies zulässt“. Auch die verpflichtenden Homeoffice-Regelungen sollen dann entfallen. Arbeitgeber könnten aber weiterhin im Einvernehmen mit den Beschäftigten die Arbeit im Homeoffice anbieten.

Brandenburg entscheidet am Dienstag

Brandenburgs Kabinett will am Dienstag weitere Lockerungen in einer neuen Eindämmungsverordnung beschließen. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte nach der Bund-Länder-Runde: „Heute ist es so, dass uns die Expertinnen und Experten gesagt haben, dass wir damit rechnen können - auch hier in Brandenburg -, dass in den nächsten Tagen die Inzidenzen deutlich sinken werden.“ Deshalb könnte es jetzt zu weiteren Lockerungsschritten kommen, „ohne ein erhöhtes Risiko einzugehen“.

Notwendig seien aber weiterhin Vorsicht und Umsicht, meinte der Regierungschef. Der Blick bleibe auf der Lage in den Krankenhäusern. Dort sei die Lage derzeit zwar angespannt, eine Überlastung sei aktuell aber nicht zu befürchten.

Brandenburgs FDP-Chef Zyon Braun forderte gestern die Koalition sofortige Lockerungen umzusetzen. Die 2G-plus-Regelung in der Gastronomie müsse zugunsten einer 3G-Regelung weichen, forderte er.

Landesweit beträgt die Inzidenz in Brandenburg 1767,8. Sie liegt damit weiterhin über dem Bundesdurchschnitt von 1401,1. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wurde am Mittwoch wie bereits an den Vortagen für den Landkreis Barnim gemeldet. Dort registrierte das Gesundheitsamt 2929,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Damit liegt der Barnim an der Spitze der Landkreise bundesweit.

Von Igor Göldner