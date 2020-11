Potsdam

Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich am Mittwoch nach mehrstündigen Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) auf eine Verlängerung des Teil-Lockdowns verständigt. Merkel sprach von einer „großen Kraftanstrengung“, die nötig sei. Und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) sagte im Anschluss an die Videoschalte, die deutlich länger gedauert hatte, als erwartet: „Wir kommen jetzt in die entscheidenden Wochen, wir kommen an eine Weggabelung.“

„Uns wird das gemeinsam gelingen, wenn sich alle solidarisch an die Vorgaben halten. Es kommt auf uns alle an.“

Am Donnerstag will Woidke die Beschlüsse der Beratungen bei einer Sondersitzung im Landtag erläutern. Am Freitag wird sein Kabinett voraussichtlich die zusätzlichen Maßnahmen im Rahmen einer neuen Verordnung verabschieden. Um diese Verschärfungen wird es dann gehen:

Kontakte: Beschränken und dann lockern

Woidke stellte für Brandenburg klar, dass die Kontakbeschränkungen im Dezember zunächst verschärft werden. Private Zusammenkünfte sollen auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten beschränkt werden. Bisher waren es 10. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht dazu.

Vom 23. bis zum 1. Januar soll die maximale Personenzahl auf 10 erweitert werden - und zwar unabhängig von der Zahl der Haushalte. Es könnten sich also auch zehn Freunde treffen. Wie es danach weitergeht, ist offen. Bundeskanzlerin Merkel hatte aber schon angedeutet, dass die schärferen Maßnahmen auch im Januar gelten müssten – angesichts der hohen Infektionszahlen. Das sieht Woidke ähnlich.

Auch er glaubt nicht, dass es im Januar gleich Zeit für große Lockerungen ist. „Erst wenn Impfungen möglich sind und stufenweise umgesetzt werden, wird es zu einer deutlichen Entlastung kommen können“, sagte er. Das Ausmaß von Lockerungen sei abhängig vom Infektionsgeschehen. „Ich hoffe sehr, dass wir stufenweise wieder lockern können“, sagte er.

Schulen und Kitas

Woidke betonte, dass die Schulen und Kitas offen bleiben sollen. Eine erneute Schließung würde die Eltern zu stark belasten, sagte er. Weitere Maßnahmen seien aber nötig, so die Erweiterung der Maskenpflicht. „Das ist nicht schön, aber lieber Unterricht mit Maske als keinen. Wir wollen, dass wie in 2020 auch in 2021 Abitur, mittlerer Abschluss und eine begonnene Berufsausbildung erfolgreich beendet werden können“, sagte er.

Die erweiterte Maskenpflicht auch im Klassenzimmer soll ab Klasse 7 gelten, jedoch abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen. In Gebieten mit sehr hohen Infektionszahlen soll außerdem der Unterricht ab Klasse acht entzerrt werden, um größere Abstände in den Klassenzimmern zu gewährleisten. Denkbar wäre ein Hybrid- oder Wechselunterricht.

Für Schüler, die sich mit Corona angesteckt haben, und für deren Mitschüler soll es einheitliche Regeln geben. Auch darauf haben sich der Bund und die Länder verständigt. Positiv getestete Schüler sollen gemeinsam mit ihren Mitschülern – in der Regel die Schulklasse – sofort in eine fünftägige Quarantäne geschickt werden. Nach fünf Tagen sollen sie einen Schnelltest machen. Wer negativ ist, darf wieder in die Schule. Wer positiv ist, soll alle drei Tage erneut getestet werden, so lange bis der Test negativ ausfällt.

Auflagen für den Handel

Zu den schärferen Maßnahmen, die Brandenburg am Freitag beschließen will, gehört eine Maskenpflicht unmittelbar vor Geschäften sowie auf Parkplätzen von zum Beispiel Supermärkten. Die sind bisher aber nicht als Infektionshotspots in Erscheinung getreten.

In Geschäften gelten künftig strengere Zugangsregeln: Es soll in kleineren Läden bis 800 Quadratmeter nicht mehr als ein Kunde pro 10 Quadratmeter gleichzeitig einkaufen. In Geschäften, die größer als 800 Quadratmeter sind, soll für diese größere Fläche ein Platz von 20 Quadratmetern pro Kunde gewährleistet sein.

Maskenpflicht auf belebten Plätzen

In öffentlich zugänglichen Räumen soll man grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dazu könnten zum Beispiel Verwaltungsgebäude zählen, sofern da nicht ohnehin schon die Maskenpflicht gilt. Auch für Orte unter freiem Himmel, die so stark frequentiert sind, dass die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, soll Maskenpflicht gelten. Das können belebte Fußgängerzonen oder Wochenmärkte sein.

Gaststätten und Kultureinrichtungen

Fortgeschrieben werden wohl weitgehend die im November bereits geltenden Regelungen für Freizeit- und Kultureinrichtungen. Auch die Gastronomie und Hotelerie kann nicht auf Lockerungen zählen. Wer sich auf einen Restaurantbesuch zu Weihnachten oder Silvester gefreut hat, wird enttäuscht: Gaststätten und Kultureinrichtungen bleiben in Brandenburg weiter geschlossen, voraussichtlich bis Anfang Januar, kündigte Woidke an.

Von Torsten Gellner