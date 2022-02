Potsdam

In Brandenburg müssen ungeimpfte Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen frühestens ab Mitte Mai mit Tätigkeitsverboten rechnen. Das geht aus einer Weisung des Gesundheitsministeriums an die Landkreise und kreisfreien Städte zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ab 15. März hervor.

Das Aussprechen von Verboten liegt danach „im Ermessen“ der jeweiligen Gesundheitsämter. Dabei müssen Fristen beachtet und eine mögliche Gefährdung der regionalen Versorgungslage geprüft werden.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte soll in Brandenburg konsequent und ohne Zeitverlust umgesetzt werden, wie Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Freitag betonte. Oberste Priorität sei es, personelle Engpässe in den Einrichtungen zu vermeiden und die gesundheitliche und pflegerische Versorgung sicherzustellen.

Bei Beginn einer Impfserie darf ein Beschäftigter bleiben

Wer sich bereits einmal impfen ließ und damit eine Impfserie begonnen hat, soll zunächst weiter beschäftigt werden. Diese Person muss innerhalb von sechs Wochen einen vollständigen Impfnachweis vorlegen.

Im Fall einer drohenden Gefährdung der regionalen Versorgung in Kliniken durch den Ausfall von Personen soll für die Zeit von sechs Wochen kein Verfahren zum Betretungs- oder Tätigkeitsverbot gegen die beschäftigte Person eingeleitet werden.

Die Einrichtungen sollen zunächst nicht geimpfte Personen dem jeweiligen Gesundheitsamt melden. Das erfolgt über ein digitales Meldeportal. Dann soll das Gesundheitsamt jede gemeldete Person auffordern, innerhalb von drei Wochen einen entsprechenden Impf-Nachweis vorzulegen. Wenn gemeldete Beschäftigte dieser Aufforderung nicht nachkommen, wird erneut erinnert und ein Angebot zur Impfaufklärung unterbreitet.

Bei Einhaltung der Fristen rechnen die Kommunen für Mitte bis Ende Mai mit den ersten Betretungs- und Tätigkeitsverboten.

Von Igor Göldner