Potsdam

Brandenburgs Schuldenberg wächst infolge der Corona-Pandemie weiter. Doch die zusätzliche halbe Milliarde Euro an neuen Kreditermächtigungen, die in einem Nachtragshaushalt für dieses Jahr von Finanzministerin Katrin Lange (SPD) geplant sind, ist heftig umstritten. Im Landtag kam es am Mittwoch bei der ersten Lesung zu einem heftigen Disput.

Die Opposition, aber auch der Landesrechnungshof kritisieren die Aufnahme von 515 Milliarden Euro neuer Kredite. Sie verlangen, dass zunächst die angesparte allgemeine Rücklage des Landes zur Finanzierung zusätzlicher coronabedingter Ausgaben genutzt werde. Dort würden immerhin eine Milliarde Euro liegen. Überdies sei völlig unklar, wofür das Geld vorgesehen sei. Die Linke spricht deshalb von einer unverantwortlichen „Blanko-Kreditermächtigung“.

Lange weist den Vorhalt zurück. „Das ist mitnichten ein Blankoscheck für die Landesregierung“, sagte sie. Denn die Mittel könnten ausschließlich für Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung verwandt werden und hätten eine klare Zweckbindung.

Die Risikovorsorge ist schon nach einem halben Jahr aufgebraucht

Sie begründet den Schritt auch mit diesen Zahlen: Von den für das gesamte Jahr eingeplanten 235,2 Millionen Euro zur Corona-Bekämpfung seien jetzt schon 233,9 Millionen Euro „gebunden“. Das heißt: Langes „Risikovorsorge“-Schatulle für Corona ist im Grunde aufgebraucht. Deshalb der nun eingebrachte Nachschlag per Kredit. Den Vorhalt, besser an die Rücklage zu gehen, konterte sie mit dem Hinweis, dass das Land in diesem Jahr daraus 660 Millionen Euro entnehmen werde. „Die Rücklage bleibt also nicht unangetastet.“

Die Begehrlichkeiten für zusätzliche coronabedingte Maßnahmen sind hoch. Momentan würden Anträge in Höhe von insgesamt gut 87 Millionen Euro zur Bewilligung vorliegen, sagte Lange. „Und das werden nicht die letzten sein.“ Den größten Posten, rund 75 Millionen Euro, beansprucht der Öffentliche Personennahverkehr, der wegen Corona massive Einnahmeausfälle zu verzeichnen hatte. Weitere 5,4 Millionen Euro wurden für Schulen beantragt. Das Land soll die Kosten „für das Aufholen von Lernrückständen“ infolge des coronabedingten Unterrichtsausfalls übernehmen.

Strittig ist allerdings, wie das Finanzministerium auf die Gesamtsumme von 515 Millionen Euro kommt. Für die AfD ist die Zahl „willkürlich“, überdies sei der Verwendungszweck nicht nachvollziehbar, meint der Finanzpolitiker Andreas Galau.

Lange widerspricht, sie habe die bisherigen Antragssummen auf das Gesamtjahr „hochgerechnet“ und dabei die sinkenden Inzidenzen und Lockerungen in der Wirtschaft berücksichtigt.

100 Millionen Euro gingen an die Kommunen

Sie habe frühzeitig gewarnt, dass die 235 Millionen Euro nicht reichen würden, sagte sie. Überrascht hatte sie selbst die eigenen Reihen damit vor einigen Wochen schon, als sie den Nachtragsetat vorstellte.

Allein 10 der Maßnahmen mit einem Volumen von 100 Millionen Euro seien an die Kommunen gegangen. Nach Angaben Langes sei mit dem Geld die Digitalausstattung in Schulen verbessert, entgangene Kita-Elternbeiträge ausgeglichen und Tests für Schüler und Lehrer finanziert worden.

Am Donnerstag soll der Etat beschlossen werden. In der Koalition, die im Landtag eine satte Mehrheit hat, gibt es daran keinen Zweifel.

Von Igor Göldner