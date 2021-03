Potsdam

Brandenburg hat zum 8. März landesweit gelockert. Aber ab wann wird das Rad wieder zurück gedreht, falls die Infektionszahlen steigen? Eine landesweite „Notbremse“ gibt es nicht, wie Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Montag im Gesundheitsausschuss des Landtags klar stellte. Darüber hatte es unter Abgeordneten Irritationen gegeben.

Aber was gilt nun?

Nonnemacher neue Notbremse sieht jetzt so aus: Übersteigt die Sieben-Tage-Inzidenz für mindestens drei Tage ununterbrochen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt den Wert von 200, müssen die Öffnungen verpflichtend zurückgenommen werden. Die dann neuen Beschränkungen werden regional für mindestens 14 Tage angeordnet.

Brandenburg weicht in seiner neuen Verordnung damit vom Bund-Länder-Beschluss aus der vorigen Woche ab. Danach sollten die Länder im Fall eines Überschreitens der Inzidenz von 100 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner alle Öffnungen wieder zurücknehmen.

Bis zum Schluss hatte es darüber im rot-schwarz-grünen Kabinett unterschiedliche Positionen gegeben. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am vorigen Freitag bei der Verkündung der geplanten Lockerungen noch von einer „doppelten Notbremse“ gesprochen, diese aber nicht genau erklärt. Zugleich meinte er, es dürfe nicht zu „länderinternem Tourismus“ kommen. Was er damit meinte, blieb offen, was Irritationen auslöste.

Landesweit liegt die Inzidenz bei 63,4

„Wir haben uns gegen eine landesweite Notbremse entschieden“, erklärte die Ministerin am Montag. Sollte die Inzidenz, die am Montag landesweit bei 63,4 lag, auf über 100 ansteigen, müsse „notfallmäßig“ das Kabinett sowieso zusammentreten und die Lage neu einschätzen. Dann müsse auf die Dynamik des Infektionsgeschehens, auf die Lage in den Nachbarländern und die Situation in den Krankenhäusern geschaut werden, betonte sie.

Landkreise und kreisfreie Städte können ab einem Wert 100 über Allgemeinverfügungen eigene Anordnungen treffen. Sie können zum Beispiel an bestimmten Orten die Maskenpflicht ausweiten oder, wie in der Vergangenheit geschehen, auf öffentlichen Plätzen ein Alkoholverbot verfügen.

Ein Ansteigen der Inzidenz hätte Folgen für die betroffenen Kreise

Die 200er Notbremse hätte für einzelne Landkreise oder kreisfreie Städte diese Folgen: Die erweiterten Kontaktmöglichkeiten (zwei Haushalte, fünf Personen, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt) werden zurückgenommen. Es gilt dann wieder: Angehörige eines Haushalts dürfen sich nur mit einer haushaltsfremden Person treffen.

Geschlossen werden dann auch Baumärkte, Gärtnereien, Blumenläden, Gedenkstätten, Galerien sowie Kosmetik-, Tattoo- und Sonnenstudios. Die Lockerungen beim Sport unter freiem Himmel entfallen, auch gibt es keinen Präsenzunterricht mehr für weiterführende Schulen. Kitas dürfen nur noch eine Notbetreuung anbieten.

Am Montag lag nur der Kreis Oberspreewald Lausitz (117,9) über der 100er Marke. Acht Kreise/kreisfreie Städte lagen sogar unter der 50er Grenze.

Von Igor Göldner