Potsdam

Der Freedom-Day steht vor der Haustür, leider ist er kein April-Scherz: Ab 3. April fallen fast alle Corona-Beschränkungen weg, die Maskenpflicht weitegehend ebenso wie Zugangsbeschränkungen bei Veranstaltungen oder im Restaurant.

Die Lockerungen bei hohen Inzidenzen und Krankmeldungen auf Rekordniveau lassen die bisherigen Corona-Maßnahmen im Rückblick als Willkür erscheinen. Wenn ich bei einer Inzidenz von fast 1300 fast alle Maßnahmen fahren lasse und keine Eile für eine Hotspot-Regelung sehe – wozu war dann eigentlich der ganze Aufwand der vergangenen Jahre gut? Weihnachten war die Inzidenz nur halb so hoch und die Impfquote nicht weitaus niedriger – die Beschränkungen aber wesentlich massiver.

1500 Covid-Tote in einer Woche können uns nicht kalt lassen

Ist Corona seit der Omikron-Variante also doch nur so etwas wie eine harmlose Grippe? Querdenker könnten sich, wenn sie alleine auf die immer wieder als Messlatte propagierte und täglich veröffentlichten Inzidenzen schauen, im Recht fühlen. Aber 1528 Covid-Tote in Deutschland allein in der vergangenen Woche – laut Statistik – zeigen, dass Corona keine Grippe ist.

Dass im Bund die Sozialdemokraten und die Grünen wegen des Koalitionsfriedens der freiheitliebenden FDP bundesweite Corona-Regeln zum Opfer bringen mussten – geschenkt! Dass aber Brandenburg mit seiner älteren und bundesweit katastrophal schlechten Impfquote hier mitzieht und eine Hotspot-Regel, die mehr als nur einen Basis-Schutz bieten würde, ausschlägt, das muss man nicht verstehen. Darüber kann man sich empören.

Eine Landesregelung wäre möglich

Dafür müsste man im Landtag eine Mehrheit organisieren, und der Koalitionspartner CDU hat schon seit Längerem vor allem auf ein Ende der Maßnahmen gedrängt. Aber: Nur weil man die Maßnahmen abschafft, ist die Pandemie nicht vorbei.

Auch ich sehne mich nach einem Leben ohne Maske, Long-Covid-Gefahr und ständigem Zertifikatevorzeigzwang. Anders als die Querdenker bin ich aber nach wie vor davon überzeugt, dass Sars-CoV-2 ein tückisches Virus ist, auch wenn es inzwischen als Omikron oder BA.1 und BA.2 daherkommt. Egal, wie Brandenburg sich zum Corona-Schutz in den kommenden Wochen positionieren wird: Im Supermarkt und im Bus zum Beispiel werde ich weiterhin die nervige Maske tragen – weil ich finde, dass es vernünftig und noch notwendig ist.

Von Rüdiger Braun