Potsdam

Mit einem fraktionsübergreifenden Antrag wollen SPD, Grüne, Linke und CDU die Frauenrechte in Brandenburg stärken. Es sei dringend nötig, dass sich die Fraktionen bei diesem Thema zusammenschließen, sagte Sahra Damus (Grüne), am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der frauenpolitischen Sprecherinnen.

Frauen seien durch die Pandemie oft mehrfach belastet, heißt es in dem Antrag. Sie würden häufiger in systemrelevanten Berufen arbeiten, seien zudem häufiger von häuslicher Gewalt und Altersarmut betroffen. „Gegen diese Entwicklungen, müssen wir konsequent vorgehen“, so Damus. Der nun vorgelegte Antrag sei ein erster Schritt, um Vorschläge konsequent umzusetzen.

Finanzierung von Frauenhäusern soll gesichert werden

Vorgesehen sind neben einer Novelle des Landesgleichstellungsgesetzes ein verbessertes Vorgehen gegen Gewalt an Frauen. Weiter fordert der Antrag den Entwurf eines Frauenhausstrukturgesetzes bis 2022, das die Finanzierung der Frauenhäuser und Beratungsstellen im Land absichern soll. Zudem müssten Frauen und Mädchen besser vor Übergriffen im Internet und Cybermobbing geschützt werden.

Die Gehälter von Männern und Frauen in Brandenburg sollen künftig ebenfalls genauer untersucht werden. So fordern die frauenpolitischen Sprecherinnen von der Landesregierung einen Entgeltgleichheitscheck in allen Einrichtungen des Landes durchzuführen. Nur so könne langfristig gegen Frauenarmut angegangen werden, sagte Elske Hildebrandt, Sprecherin für Frauen- und Gleichstellungspolitik der SPD.

Gründerinnen sollen besser gefördert werden

Auch im Bildungsbereich setzt der Antrag an. Schüler, Lehrer und Bildungseinrichtungen müssten weiterhin in der Umsetzung von geschlechterbewusster Pädagogik unterstützt und gleichzeitig die Frauen- und Geschlechterforschung an Brandenburgs Hochschulen ausgebaut werden.

Politisch und wirtschaftlich sollten Frauen ebenfalls mehr Unterstützung erfahren, forderte Kristy Augustin, frauenpolitische Sprecherin der CDU. „Wir müssen Gründerinnen in Brandenburg mehr fördern.“ Ebenso wichtig sei die Förderung von Frauen, die sich für politische Ämter im Kommunalen oder im Landesparlament interessierten.

Am 4. März beginnt in Brandenburg die Frauenwoche, die in diesem Jahr unter dem Thema „Superheldinnen am Limit“ läuft und Aufmerksamkeit schaffen soll, für die Situation von Frauen während der Pandemie.

Von Gesa Steeger