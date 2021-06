Potsdam

Brandenburg geht weitere Schritte auf dem Weg zurück zur Normalität. Das rot-schwarz-grüne Kabinett beschloss am Dienstag die erwarteten weitreichenden Lockerungen in Gastronomie, Einzelhandel, Tourismus, Sport und Kultur. Bis zuletzt wurde in der Landesregierung kontrovers über eine Testpflicht in der Gastronomie und im Tourismus sowie die Personenzahl für private Feiern diskutiert.

Restaurants können ab Donnerstag wieder komplett öffnen. Für den Besuch im Innenbereich ist allerdings ein negativer Corona-Test vorgeschrieben. Der ist auch erforderlich, wenn Gäste im Innen- und Außenbereich bedient werden. Nur für Gaststätten wie Biergärten, die ausschließlich unter freiem Himmel öffnen, entfällt der Test für Besucher.

Private Feiern ohne Tests möglich

Hintergrund der Lockerungen ist das stets Sinken des Corona-Inzidenzwertes, der landesweit aktuell bei 18,4 liegt. Vor vier Wochen waren es noch 104,5 und vor zehn Tagen knapp 48. Mehr als 450.000 Brandenburger sind bereits zwei Mal geimpft.

Stark gelockert werden die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum, die bisher auf Personen aus zwei Haushalten begrenzt waren. Künftig können sich bis zu zehn Personen aus maximal zehn Haushalten treffen. Möglich sind auch Treffen von Personen aus zwei Haushalten, da ist die Anzahl unbegrenzt. Vollständig geimpfte Personen werden nicht mitgezählt.

Die Zahl der Gäste bei privaten Feiern im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis wurde – entgegen ersten Entwürfen der Eindämmungsverordnung – noch einmal begrenzt. Jetzt sind 70 Gäste im Freien und 30 Menschen in Innenräumen erlaubt. Ein extra Test ist nicht erforderlich. Ministerpräsident Woidke appellierte aber an die Brandenburger, bei Feiern vorsichtig zu sein und sich gegebenenfalls vorher zu testen.

Theater, Konzerthäuser und Kinos können wieder Veranstaltungen mit bis zu 500 Menschen im Freien anbieten, in Innenräumen sind maximal 200 Teilnehmer erlaubt.

Die Zahl der Teilnehmer bei Versammlungen unter freiem Himmel wird von bisher 500 auf 1000 erhöht. Vorgeschrieben ist das Tragen einer medizinischen Maske. Das verpflichtende Tragen von medizinischen Masken wird aufgehoben. Weiterhin gilt das Abstandsgebot.

Von Igor Göldner