Potsdam

Keiner setzt sich in der rot-schwarz-grünen Koalition derzeit vehementer für Corona-Lockerungen ein als Jan Redmann, der CDU-Fraktionschef im Landtag. Jetzt allerdings ist der 43-Jährige in häusliche Isolation verbannt. „Mich hat’s erwischt“, gestand der dreimal Geimpfte, der es sich gestern aber nicht nehmen ließ, sich aus seinem Wittstocker Wohnzimmer in die laufende Fraktionssitzung und spätere Presserunde per Video schalten zu lassen. „Ich hoffe, es bleibt beim milden Verlauf.“

Corona-Verordnung gilt bis 23. Februar

Erneut preschte Redmann vor, warb für eine schrittweise Beendigung der Beschränkungen in Brandenburg. Dies sollte nicht erst Mitte März erfolgen, wie er betonte, sondern bereits nächste Woche im Kabinett beschlossen werden. Die bestehende Verordnung gilt noch bis einschließlich 23. Februar. Zur Begründung wies er auf die aktuellen Zahlen über die Belegung in den Krankenhäusern und Intensivstationen mit Covid-19-Patienten hin. Diese würden deutlich zeigen, dass das Gesundheitssystem im Land nicht überlastet sei. So sei die hohe Zahl der Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen von 1814 von der Auslastung der Krankenhäuser und Intensivbetten „vollständig entkoppelt“.

Redmann: Es ist Zeit für Lockerungen

Laut Gesundheitsministerium steht bei der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und der Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten die Ampel auf „gelb“.

„Es ist Zeit für weitere Lockerungen“, verkündete Redmann. Nur spielen SPD und Grüne da mit? Der CDU-Fraktionschef nannte es als „vordringlich“ an, die 2G-plus-Regelung in der Gastronomie endlich zu kippen. Das hätte die CDU gern schon viel eher gehabt, konnte sich aber in der Landesregierung nicht durchsetzen. SPD und Grüne lehnten Lockerungen ab.

Keller: 3G sollte 2G-plus in der Gastgronomie ablösen

Das hat sich jetzt offenbar geändert. SPD-Fraktionschef Daniel Keller sprach von einem „maßvollen Weg“ der Öffnungen. Dazu zählten auch die Gastronomie und die Übernachtungsmöglichkeiten im Tourismus, wo die jetzige 2G-plus-Regelung von 3G abgelöst werden sollte. Das würde auch Ungeimpften den Zutritt in Restaurants ermöglichen, wenn sie einen Negativ-Test vorweisen können.

Auch die Grünen sind nicht abgeneigt und können sich „vorsichtige Lockerungen mit Augenmaß“ vorstellen – auch in der Gastronomie. Fraktionschefin Petra Budke aber betonte gestern: „Wir bleiben im Team Vorsicht.“ Keiner wisse genau, ob die Trendwende bereits erreicht sei. „Wir sollten nicht so tun, als wäre die Omikron-Welle ein für’s andere Mal vorbei.“

IHK-Präsident macht Druck auf die Politik

Druck auf die Koalition übt auch die regionale Wirtschaft in Brandenburg aus. Es sei unverständlich, dass von der Politik nicht wahrgenommen werde, wie gut sich das Gastgewerbe auf die pandemische Situation eingestellt habe, erklärte gestern der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam, Peter Heydenbluth. Er fordert – wie die CDU – eine schnelle Lockerung in dieser Branche hin zu 3G – „in einem ersten Schritt“.

SPD: Mehr Zuschauer beim Fußball

Lockerungen muss es aus Sicht von SPD-Fraktionschef Keller in der neuen Eindämmungsverordnung von Brandenburg auch beim Fußball geben. Die bisherigen Zuschauer-Beschränkungen sollten fallen und an die Regelungen in anderen Ländern wie Berlin angepasst werden, sagte er. Dort ist maximale Auslastung von 50 Prozent und 10 000 Zuschauern in den Fußballstadien vorgeschrieben. In Brandenburg gilt derzeit eine Begrenzung auf maximal 1000 Personen. Keller nannte die Fußballspiele des Frauen-Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam und der Regionalliga-Nord-Vereine von SV Babelsberg 03 und Energie Cottbus. Auch bei anderen Großveranstaltungen sollte die Besucherzahlen erhöht werden.

Linke fordert einheitliche Regelungen

Offen ist jetzt, ob die Lockerungsübungen noch zu größeren Konflikten in der Koalition führen. SPD-Fraktionschef Daniel Keller warnte mit Blick auf die CDU, sich nicht in einen Überbietungswettbewerb zu begeben. CDU-Fraktionschef Redmann meinte, er sehe derzeit keine größeren Differenzen. Von der Bund-Länder-Runde am Mittwoch erwartet die Koalition wichtige Weichenstellungen, wie es bei den Öffnungen weiter gehen soll.

Linken-Fraktionschef Sebastian Walter meint, es sollten diesmal endlich einheitliche Regelungen getroffen werden. Und für die Freien Wähler ist die Corona-Politik nur noch „tragikomisch“, wie es Fraktionschef Peter Vida formulierte. Während andere Länder weite Öffnungen beschließen würden, sei Deutschland der „Hinkefuss“ in Europa. „Es braucht unverzüglich einen Freedom Day.“ Vida forderte die Koalition auf, alle Beschränkungen für Ungeimpfte wie 2G oder 2G-plus aufzuheben. Es sei offenkundig, dass die Omikron-Variante das Land in eine endemische Lage bringe. Das bedeutet: Im Gegensatz zur Pandemie, die sich über Länder hinweg ausbreitet, sind Erreger endemisch, die dauerhaft und gehäuft in einer begrenzten Region vorkommen.

Von Igor Göldner