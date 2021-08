Brandenburg plant Drittimpfungen ab September

Potsdam

Ab September sollen Hochbetagte, Pflegebedürftige und andere vulnerable Gruppen in Brandenburg eine Auffrischimpfung bekommen. Vorausgesetzt, die letzte Impfung liegt bereits sechs Monate zurück. Das bestätigte des Brandenburger Gesundheitsministerium gegenüber der MAZ.

Man sei aktuell in der Vorbereitung und spreche sich mit den Pflegeeinrichtungen und der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) ab, damit die Auffrischimpfungen ab September durch „niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie durch mobile Impfteams angeboten werden“ könnten. Das Bundesgesundheitsministerium habe bereits eine rechtliche Einschätzung abgegeben. „Demnach sind die Auffrischimpfungen rechtlich möglich und von der Staatshaftung gedeckt.“

Auch auf Bundesebene ist der Beschluss für die Drittimpfungen bereits gefallen. „Die Länder bieten im Sinne einer gesundheitlichen Vorsorge ab September 2021 mit mobilen Teams in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen eine Auffrischimpfung an“, hieß es in der Vorlage der Gesundheitsministerkonferenz am vergangenen Montag.

Kritische Töne angesichts der geplanten Drittimpfung kommen von der KVBB. „Wir benötigen keine politischen Entscheidungen, sondern medizinisch-wissenschaftliche Aussagen“, sagte KVBB Sprecher Christian Wehry. Maßgeblich für die Vertragsärzte seien die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO). „Diese arbeitet aktuell an Empfehlungen zur sogenannten Booster-Impfung. Dann wissen wir, welche Personengruppen genau die dritte Spritze benötigen könnten und zu welchem Zeitpunkt.“

STIKO ist zurückhaltend mit der Empfehlung

Hauptgrund für die geplante Auffrischimpfung sind Studienergebnisse, die darauf hinweisen, dass der Impfschutz bei bestimmten Gruppen nachlassen könnte. Davon betroffen sind vor allem immungeschwächte und ältere Menschen. Trotz dieser Ergebnisse hatte sich die STIKO zurückhaltend zu den geplanten Auffrischimpfungen ab September geäußert.

STIKO-Vorsitzender Thomas Mertens sagte gegenüber der „Welt“: „Der Aktionismus der Politik verunsichert die Menschen.“ Es gebe aus seiner Sicht bei den Auffrischimpfungen keinen Zeitdruck. „Da kommt es nicht auf eine oder zwei Wochen früher oder später an“, sagte der STIKO-Vorsitzende. Es sei ja nicht so, “dass irgendeine Gruppe von Geimpften von einem Tag auf den anderen den Schutz verliert.“ Vielmehr erfolge dies allenfalls “sehr langsam und schleichend.“

Pflegeinrichtungen begrüßen Drittimpfungen

Pflegeeinrichtungen in Brandenburg dagegen sprechen sich trotz der Zurückhaltung der STIKO ausdrücklich für die geplanten Drittimpfungen aus. „Wir begrüßen die Anstrengungen des Landes, den Schutz für die uns anvertrauten Menschen in den Pflegeeinrichtungen mit der dritten Impfung zu stärken“, sagte Friederike von Borstel, Geschäftsführerin des Evangelischen Verband für Altenarbeit und pflegerische Dienste im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg.

Auch Claudia Appelt, Sprecherin der Caritas Altenpflege, nannte die geplanten Drittimpfungen einen „wichtigen Schritt“ und bestätigte gegenüber MAZ, dass die Caritas Einrichtungen in Brandenburg bereits im Kontakt mit dem Gesundheitsministerium seien. Nur die Bewohner der stationären Einrichtungen zu impfen, gehe allerdings nicht weit genug, betonte Appelt. „Für einen ausreichenden Schutz müssen wir auch die direkten Angehörigen und unsere Mitarbeitenden impfen.“ Dies sei wichtig, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. „Wir wollen auf gar keinen Fall mehr solche Ausbruchsgeschehen wie im vergangenen Herbst erleben.“

Auch in Berlin werden bereits Vorbereitungen für die Drittimpfungen getroffen. Bis zu 200.000 Berlinerinnen und Berliner könnten ab September eine Corona-Auffrischimpfung bekommen, hieß es aus dem Berliner Abgeordnetenhaus. Darunter seien auch rund 30.000 stationär Pflegebedürftige.

Von Gesa Steeger