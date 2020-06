Potsdam

Der öffentliche Nahverkehr in Brandenburg rutschte in der Corona-Krise ins Minus. Die Fahrgäste mieden Busse und Bahnen im Land. Dadurch erlitten die meist kommunalen Verkehrsunternehmen im Land dramatische Einbußen. Doch die Sorge, sich in den engen Gängen der Fahrzeuge zu infizieren, waren offenbar unbegründet. In Brandenburg wurde seit Mitte März kein einziger Fall einer Ansteckung mit dem Covid-19-Virus in öffentlichen Verkehrsmitteln bekannt, wie Verkehrsminister Guido Beermann ( CDU) am Donnerstag im zuständigen Infrastrukturausschuss des Landtags mitteilte.

Öffentliche Verkehrsmittel seien „gefahr- und problemlos“ zu nutzen

Er rief dazu auf, die öffentlichen Verkehrsmitteln wieder für den Weg zu Arbeit oder zur Schule zu nutzen. Das sei „gefahr- und problemlos“ möglich. Voraussetzung sei, weiter die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und Nasen- und Mundschutz zu tragen. Das Infektionsrisiko müsse weiterhin auf einem geringen Niveau bleiben, betonte er.

Beermann kündigte vor diesem Hintergrund eine landesweite Imagekampagne für das Nutzen der Verkehrsunternehmen an. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen wieder Vertrauen gewinnen“, sagte er.

Es finden wieder Fahrschein-Kontrollen statt

Beermann sieht Anzeichen für Zuversicht. So würden immer mehr Fahrgäste inzwischen in die Verkehrsmittel einsteigen. Der Besetzungsgrad liege momentan bei etwa 50 Prozent. Es würden auch wieder Kontrollen der Fahrscheine vorgenommen, informierte er. „Es kehrt langsam wieder Normalität in den öffentlichen Nahverkehr ein. Trotzdem sind wir noch nicht am Ende“, sagte der Minister.

Der Grünen-Verkehrspolitiker Clemens Rostock meinte, der weit verbreitete Eindruck, dass der öffentliche Personennahverkehr „Brutstätte des Coronavirus“ sei, lasse sich nicht durch Zahlen belegen. „Fahrgäste sind in Bussen und Bahnen offensichtlich relativ sicher vor einer Ansteckung.“ Es seien Hygienemaßnahmen ergriffen worden, die die Ansteckungsgefahr noch einmal deutlich absenken würden. Wichtig sei jetzt, dass Fahrgäste und Personal die allgemeinen Hygieneregeln, wie das Waschen der Hände und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, beachteten.

115 Millionen Euro Verluste in Brandenburg

In der Corona-Krise gab es bundesweit einen Rückgang der Fahrgastzahlen von 70 bis zu 90 Prozent und Verluste von rund fünf Milliarden Euro. In Brandenburg wird mit Verlusten von rund 115 Millionen Euro gerechnet, wie Beermann sagte. 74 Millionen Euro davon betreffen den Schienenverkehr und 41 Millionen Euro den ÖPNV.

15 der 18 Landkreise und kreisfreien Städte hätten von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich ihre Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 75 Millionen Euro bereits im Mai vorzeitig auszahlen zu lassen. Das Land fördert den öffentlichen Nahverkehr mit 100 Millionen Euro pro Jahr.

Der Bund habe für den Nahverkehr in ganz Deutschland 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Derzeit verhandele sein Ministerium über den Anteil Brandenburgs an diesem Hilfspaket. Die Mittel des Bundes sollten für den Nahverkehr in Brandenburg zusätzlich zu den Landesmitteln ausgezahlt werden, betonte der Minister.

Der verkehrspolitische Sprecher der Linken und frühere Finanzminister Christian Görke sagte, das Wegbrechen der Einnahmen zwinge zum Handeln. Die Verluste der Verkehrsunternehmen müssten vollständig erstattet werden.

Berlin streitet über Finanzierung des ÖPNV

In Berlin ist indes ein Streit über die Finanzierung des ÖPNV ausgebrochen. Rot-Rot-Grün will alternative Modelle für eine weitere Finanzierungssäule des Berliner ÖPNV prüfen und hat dazu eine Studie in Auftrag gegeben. Untersucht werden danach drei Modelle: ein allgemeiner ÖPNV-Beitrag für alle Berliner, ein Beitrag für Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe und Übernachtungsbetriebe und eine City-Maut als Gebühr für das Benutzen der Straßen in der Innenstadt.

Die Wirtschaft kritisiert die Pläne. Ausgerechnet in der tiefsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten denke Rot-Rot-Grün nach, Unternehmen und Verbraucher noch stärker zu belasten, sagte am Donnerstag der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Christian Amsinck. Die Koalition setze damit falsche Prioritäten. „Nur wenn es der Wirtschaft besser geht, wird es wieder mehr Arbeitsplätze und höhere Steuereinnahmen geben.“

Amsinck forderte in einer Erklärung, den öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Das sei angesichts der stark steigenden Pendlerzahlen in der Region dringend geboten.

Auch die Berliner Industrie- und Handelskammer Berlin ( IHK) kritisierte das Vorhaben des Senats. Es sei unerklärlich, die ÖPNV-Finanzierung auf alle Berliner Bürger und Betriebe sowie das Übernachtungsgewerbe und dessen Gäste umzulegen.

Von Igor Göldner