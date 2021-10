Brandenburg plant: Testpflicht erst ab Inzidenz 35 – statt bisher 20

Potsdam

Die Testpflicht in Restaurants, Kneipen, Indoor-Sportanlagen und ähnlichen Einrichtungen soll künftig erst ab einer Corona-Inzidenz von 35 statt bisher 20 gelten. Das sieht der Entwurf der Landesregierung zur neuen Umgangsverordnung vor, welcher der MAZ vorliegt. Diese und andere Ergänzungen sollen am 13. Oktober in Kraft treten und dann bis zum 9. November gültig bleiben. Die Regelung würde also – mit Blick auf die am Montag gemeldeten Sieben-Tages-Inzidenzwerte im Land – in sechs Brandenburger Landkreisen die Testpflicht bis auf Weiteres aufheben. Landesweit lag die Inzidenz am Montag bei etwa 39.

Mehrere andere Bundesländer wenden die 35er-Regel schon jetzt an, Brandenburg hatte den strengeren Richtwert zunächst beibehalten.

Datenerfassung bei Hochschul-Veranstaltungen geplant

Eine weitere Änderung betrifft die Hochschulen. Dort soll bei Veranstaltungen künftig generell eine Kontaktnachverfolgung ermöglicht werden. Das heißt: Wer zu Seminaren oder Vorlesungen in die Hochschule kommt, muss sich registrieren. Diese Personendaten werden dann erfasst, damit im Fall eines Corona-Ausbruchs schnell Betroffene identifiziert werden können. Diese Regelung soll die Rückkehr der Hochschulen in den Präsenzbetrieb sicherer machen.

2G-Option bei Singen und Blasmusik

Weiter dürfen Hochschulen, Musikschulen und Volkshochschulen in Einzelfällen von der 2G-Option Gebrauch machen, wenn die Leitung dies beschließt. Das gilt nur für Veranstaltungen, in denen gesungen wird oder Blasinstrumente zum Einsatz kommen. Denn bislang gilt hier ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Musikanten – womit ein Kursraum ziemlich schnell überbelegt ist. Die Regelung besagt im Umkehrschluss aber, dass etwa Handwerkskurse in benachbarten Räumen oder zum Beispiel geisteswissenschaftliche Seminare in räumlicher Nähe zum Musiksaal einer Hochschule nicht von der 2G-Option betroffen sind.

2G heißt: Es dürfen nur Genesene oder Geimpfte teilnehmen, ein Testnachweis reicht nicht mehr aus. Diese Regelung ist eine Option, kann also angewendet werden, muss aber nicht. In der Konsequenz einer in Anspruch genommenen 2G-Option könnten etwa Chöre wieder dicht stehen.

Die Vorlage ist noch nicht beschossen. Am Dienstag wird sie im Kabinett beraten. Dann kann sich noch etwas ändern.

Von Ulrich Wangemann