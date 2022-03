Potsdam

Das Land Brandenburg wird Unternehmen keine spezielle finanzielle Unterstützung gewähren, die unter den Folgen des Ukraine-Krieges leiden oder in Existenznöte geraten. Das kündigte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags an.

Der Grund: Die Krise in der Ukraine nach dem Überfall von Russland treffe die gesamte Wirtschaft und alle Branchen. Ein ähnliches Soforthilfe-Programm wie in der Corona-Krise wird es danach nicht geben.

Steinbach: Weder neue Kredite noch Hilfsfonds

Die finanziellen Spielräume des Landes für solche Hilfen würden das nicht erlauben, sagte der Minister. Weder würden neue Kredite aufgenommen noch Hilfs- oder Ausgleichsfonds aufgelegt. „Das wäre nicht stemmbar“, sagte Steinbach, der zugleich auf Entlastungen des Bundes verwies. Diese seien in Arbeit. Bei den Corona-Hilfen habe es klare Kriterien gegeben, wer betroffen und unterstützungsberechtigt sei. Vergleichbare Kriterien gebe es in der Ukraine-Krise nicht.

Linke fordert Schutzschirm

Die Freien Wähler übten scharfe Kritik an diesen Aussagen im Ausschuss. Das Land dürfe nicht zusehen, wie Firmen in die Insolvenz schlitterten, sagte der Abgeordnete Philipp Zeschmann.

Die oppositionelle Linke forderte Steinbach auf, ein Sondervermögen aufzunehmen und damit einen „Schutzschirm für die brandenburgische Wirtschaft“ zu spannen. „Allein auf die Bundesregierung zu warten, schadet der Wirtschaft, den Arbeitnehmerinnen Arbeitsnehmern“, sagte der Abgeordnete Ronny Kretschmer.

Steinbach kündigte zugleich an, Firmen in Brandenburg zu helfen, die Probleme im Zahlungsverkehr mit Russland haben. Es seien bereits vor den neuen Sanktionen Produkte in Richtung Osten geliefert worden, doch sei die Zahlung bei den Unternehmen nicht angekommen. „Wir wollen Möglichkeiten finden, helfend einzuspringen, bis die Zahlung erfolgt.“

Dazu werde er mit Finanzministerin Katrin Lange (SPD) und mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg Gespräche führen. Schließlich würden diese Firmen „völlig unverschuldet“ in eine schwierige Situation gebracht. Konkreter wurde der Minister an dieser Stelle nicht.

Hohe Energiepreise sind das Probleme

„Das größte Problem sind derzeit die hohen Energiepreise“, betonte der Wirtschaftsminister. Die Logistik-Branche sowie Unternehmen, die sehr energieintensiv produzierten, seien besonders stark betroffen.

Steinbach appellierte zugleich an die Verbraucher, Hamsterkäufe in Supermärkten zu unterlassen. Ein solches Verhalten helfe in dieser Situation nicht weiter. Jetzt müsse mit Ruhe und Besonnenheit agiert werden –„und nicht mit Panik“.

Von Igor Göldner