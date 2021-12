Potsdam

Mit der flächendeckenden 2G-Regel war Brandenburg bundesweit vorgeprescht – nun sollen die Maßnahmen noch verschärft werden. Feiern und Ansammlungen über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel sollen möglichst vermieden werden. Derweil sorgen mehrere Corona-Verdachtsfälle bei der AfD-Fraktion im Landtag für Aufregung.

Warum sollen die Corona-Regeln in Brandenburg wieder verschärft werden?

Bei den Corona-Infektionszahlen in Brandenburg gibt es zwar leicht positive Signale, aber einen Grund zur Entwarnung sieht die Landesregierung nicht. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 637, vor einer Woche war sie bei 726. Anlass zur Sorge ist die Situation auf den Intensivstationen, wie CDU-Fraktionschef Jan Redmann betonte. Die Belegungsquote habe sich in den vergangenen Wochen stets verdoppelt. Aktuell sind fast 25 Prozent der verfügbaren Intensivbetten belegt. Der „Alarmwert rot“ wird ab 20 Prozent Belegung angezeigt. Hinzu kommt die nach wie vor geringe Impfquote von nur 62,6 Prozent vollständig Geimpften. Brandenburg liegt bei den Zweitimpfungen weiter auf dem vorletzten Rang.

Wo sind die „Hotspots“ in Brandenburg?

Schwerpunkt ist weiterhin der Süden des Landes. Der Landkreis Elbe-Elster (1413,7), Cottbus (1254,4) und der Landkreis Spree-Neiße (1176,9) verzeichnen die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen. Sie sind dort mehr als vier Mal so hoch wie in der Landeshauptstadt Potsdam, wo der Wert bei 351,4 noch am niedrigsten liegt.

Was ist neu vorgesehen?

Die neue Eindämmungsverordnung, über die das Kabinett am Dienstag entscheiden will, soll die derzeitige ablösen, die bis 15. Dezember gilt. Für Ungeimpfte sollen private Zusammenkünfte nur noch mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts möglich sein. Für Zusammenkünfte von ausschließlich Geimpften und Genesenen sollen künftig Obergrenzen von 50 Personen in Räumen und 200 Menschen in Außenbereichen gelten. Versammlungen im Freien sollen auf 500 Teilnehmer begrenzt werden. Wenn in einer Region mehr als 350 Neuinfektionen pro 100 000 Teilnehmer innerhalb einer Woche auftreten und mindestens 10 Prozent der Intensivbetten belegt sind, soll eine Obergrenze von 200 Personen gelten. Clubs und Diskotheken sollen generell geschlossen werden.

Werden auch Restaurants und Geschäfte geschlossen?

Das ist nicht geplant. Der weitgehende Lockdown für Ungeimpfte durch die 2G-Regel aber bleibt bestehen und wird verlängert, voraussichtlich bis 15. Februar: im Einzelhandel, in der Gastronomie, in der Hotellerie und in Kultureinrichtungen. Das bedeutet: Nicht-Geimpfte haben dort keinen Zutritt.

Was verbirgt sich hinter der Feststellung der epidemischen Notlage durch den Brandenburger Landtag?

Die Feststellung der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ durch das Landesparlament ist die Voraussetzung, damit das Land eine eigene landesrechtliche Regelung treffen kann. Das regelt das Infektionsschutzgesetz des Bundes. Es handelt sich dabei um eine Länderöffnungsklausel.

Sind auch Ausgangssperren oder Schulschließungen möglich?

Nein. Es bleibt dabei, dass Ausgangssperren, die flächendeckende Schließung von Schulen und Kitas, der Gastronomie oder des Einzelhandels nicht möglich sind. Auch dürfen Gottesdienste und Versammlungen nicht flächendeckend verboten werden, auch die Sportausübung sowie Reisen dürfen nicht untersagt werden. Die für Freitag im Bundesrat geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes sieht eine Impfpflicht ab 15. März für Beschäftigte etwa in Kliniken und Pflegeheimen vor. Künftig sollen befristet auch Apotheker sowie Tier- und Zahnärzte mitimpfen.

AfD-Abgeordnete sollen sich testen kann die Sondersitzung des Brandenburger Landtags wegen der Corona-Fälle in der AfD überhaupt stattfinden?

Bislang steht dem nichts im Weg. Nach Auskunft der AfD sollen sich die Abgeordneten Christoph Berndt, Dennis Hohloch und Lars Hünich infiziert haben. Wegen der Freiheit des Mandats sind Abgeordnete von der 3G-Regelung befreit. Das heißt: Im Plenarsaal können Ungeimpfte und nicht getestete Abgeordnete sitzen.

Was ist denkbar?

Vor der Sondersitzung des Parlaments am kommenden Montag sollten sich alle Abgeordneten tagesaktuell testen lassen, fordert SPD-Fraktionschef Daniel Keller. Dazu gebe es auch positive Signale aus der AfD-Fraktion, sagte er. Auch CDU, Linke und Grünen sind für eine entsprechende Regelung. Der Fraktionschef der Freien Wähler, Péter Vida, sprach sich für die Möglichkeit von Online-Abstimmungen aus, wenn eine 3G-Regelung nicht durchsetzbar ist.

Von Igor Göldner