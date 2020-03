Brandenburg plant verkleinertes Notparlament

Potsdam

In Brandenburg gibt es konkrete Überlegungen, den Landtag in einer Art Notmodus zu verkleinern, wie es aus dem Landtag heißt. Um Virus-Ansteckungen des Verfassungsorgans zu vermeiden, könnte das Parlament von 88 auf 44 oder sogar 22 Abgeordnete verkleinert werden. Dazu müsste allerdings die Verfassung kurzfristig geändert werden, wozu eine Zweidrittelmehrheit notwendig wäre. Am Nachmittag tagt das Präsidium des Landtags. Dort soll beschlossen werden, wie das Parlament auf die Krise reagiert.

Linke: „Man ändert Verfassung nicht einfach so.“

Der Linken-Fraktions-Chef Sebastian Walter sagte zu entsprechenden Vorschlägen, wie sie in den Regierungskoalitionen diskutiert werden: „Die Spatzen pfeifen es von den Dächern.“ Seine Fraktion sei „gegen Schnellschüsse“, die Rechte der Opposition dürften nicht verletzt werden. „Man ändert eine Verfassung nicht einfach so.“ Man werde aber die Präsidiumssitzung abwarten.

Freie Wähler: Verfassungsänderung denkbar

Ähnlich drückte sich auch Péter Vida von den Freien Wählern aus. Seine Fraktion werde darauf achten, dass die Opposition weiter hörbar sei. Sie werde aber im Rahmen der Verfassung auch Notmaßnahmen unterstützen. Es gebe den Vorschlag eines permanenten Sonderausschusses oder eines geviertelten Parlaments. Darüber sei zu reden. Ein solche Maßnahme sei akzeptabel, nicht aber eine Verlagerung der Entscheidungen in Richtung der Exekutive, also der Regierung. „Parlamentarisches Handel muss entsprechend der Proportionen weiter stattfinden“, so Vida. Eine Verfassungsänderung sei denkbar, aber nicht so wie in Sachsen. Auch über besondere Rechte für den Hauptausschuss könne man sich verständigen.

Linken-Politiker Walter sprach sich dafür aus, keine Ausschusssitzungen mehr stattfinden zu lassen bis auf jene, die dringend zur Bewältigung der Krise nötig seien – etwa den Hauptausschuss oder Finanzausschuss. Die Linken-Fraktion werde bis auf Weiteres nicht mehr in gewohnter Größe zusammenkommen.

