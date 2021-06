Potsdam

Vor dem Hintergrund sinkender Inzidenzwerte bereitet Brandenburg weitere Lockerungen vor. Die bisherige Eindämmungsverordnung, die in erster Linie Verbote und Einschränkungen regelt, soll voraussichtlich am kommenden Dienstag (15. Juni) in eine Umgangsverordnung überführt werden, welche die Vorsichtsmaßnahmen im alltäglichen Umgang mit dem Virus definiert. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach von einem „Paradigmenwechsel“.

Die neue Verordnung war erst für den 22. Juni vorgesehen. „Dank der guten Werte können wir diesen nächsten Schritt früher gehen“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstagnachmittag im Anschluss an eine Kabinettssitzung. Wann die neue Verordnung in Kraft treten soll, ist noch unklar. Dies solle „zeitnah“ nach dem 15. Juni geschehen, heißt es.

Maskenpflicht an Grundschulen entfällt

Vorgesehen ist nach jetzigem Stand, dass die Maskenpflicht an jenen Orten gelockert wird, wo ausreichende Abstände eingehalten werden können. Die Hygiene- und Abstandsregeln sollen grundsätzlich bestehen bleiben.

Die Maskenpflicht an Grundschulen und Horten soll vollständig entfallen, in weiterführenden Schulen soll die Maskenpflicht nur noch für Innenbereiche gelten.

Die Regel, wonach sich bis zu zehn Personen aus zehn Haushalten privat treffen können, soll auch auf die Gastronomie und den Tourismus übertragen werden. Dort könnten also bald mehr Gäste an einem Tisch Platz nehmen.

Testpflicht in Außengastronomie entfällt

Bei Veranstaltungen im Freien, etwa bei Konzerten, soll die Testpflicht komplett wegfallen. Auch die hoch umstrittene Testpflicht für die Gastronomie soll sich ändern: Künftig sollen ähnlich wie in Berlin im Außenbereich keine Corona-Schnelltests mehr von Gästen gefordert werden, wenn gleichzeitig die Innenbereiche geöffnet sind. Erwogen wird auch ein Wegfall der Testpflicht für die Innengastronomie sowie für Veranstaltungen in Innenräumen, wenn sich die Corona-Zahlen weiter positiv nach unten bewegen.

Bei Veranstaltungen soll wie bereits im Sommer 2020 eine maximale Teilnehmerzahl von 1000 gelten. Die genaue Zahl soll abhängig sein von vorliegenden Raumverhältnissen und Hygienekonzepten.

Die Details der Verordnung soll das Gesundheitsministerium regeln. Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte, wegen der sinkenden Infektionszahlen seien weitere Lockerungen möglich. „Wir alle wollen aber einen erneuten Anstieg verhindern. Deshalb bleiben Maskenpflicht, Hygieneregeln und Testpflichten in bestimmten Bereichen auch weiterhin wichtig.“

Stübgen: Ende des Lockdowns wagen

Innenminister Michael Stübgen (CDU) verwies auf die steigenden Impfzahlen. Inzwischen habe die Hälfte der erwachsenen Brandenburger mindestens eine Corona-Schutzimpfung bekommen. „Jetzt ist es Zeit, das Ende des Lockdowns zu wagen“, sagte er. „Wir alle brauchen eine Zeit zum Durchatmen.“

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen war am Dienstag landesweit leicht auf einen Wert von 12,9 gesunken. Vor einer Woche lag sie bei 18,4.

Mehrere Kreise und kreisfreien Städte haben inzwischen einstellige Inzidenzen. Den niedrigsten Wert meldete der Landkreis Uckermark mit 2,5, gefolgt von der Stadt Brandenburg an der Havel mit 2,8. Den höchsten Wert verzeichnete unverändert der Landkreis Teltow-Fläming mit 27,1.

Von Torsten Gellner