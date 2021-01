Potsdam

In neuem Design und modern aufpoliert präsentierte sich noch vor einem Jahr auf der Grünen Woche die Brandenburg-Halle. Besucher schauten und schlemmten dicht gedrängt an den Ständen – in diesem Jahr ist dort nichts los. Wegen der Corona-Pandemie ist die Messe ausschließlich ins Internet verlegt worden.

Brandenburg wird sich also am 20. und 21. Januar rein virtuell präsentieren. Die Agrar- und Ernährungsbranche sowie der Landtourismus werden in drei bis fünf Minuten langen Filmclips für ihre regionalen Produkte werben. Agrarminister Axel Vogel (Grüne) nennt das „filmische Kost statt Fingerfood“. Es ist in den 29 Jahren des Bestehens der Grünen Woche eine Premiere.

Die „echte“ Grüne Woche könne damit nicht ersetzt werden, räumte der Minister ein. „Auf der geschmeckt und gerochen und frisch gekocht wird.“ Das Land will aus der misslichen Lage aber das Beste machen und trommelt für virtuelle Treffen im Netz.

Nachfrage nach regionalen Produkten gestiegen

In der Pandemie sei die Nachfrage nach regionalen und nach Öko-Produkten noch einmal gestiegen, sagte Vogel. Er erneuerte das Ziel, dass die Bioanbaufläche bis 2024 auf 20 Prozent anwachsen soll.

Gute Zahlen präsentierte auch die Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg. Demnach stiegen die Umsätze des Naturkostfachhandels im Corona-Jahr 2020 um etwa 23 Prozent. Der Umsatz betrug insgesamt 715 Millionen Euro, im Vorjahr waren es 580 Millionen Euro.

Von Igor Göldner